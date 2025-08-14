นาทีชีวิต! 2 พนักงานเรือโดยสาร โดดลงน้ำเข้าช่วยสาวท้อง 5 เดือน พลัดตกสะพานพระนั่งเกล้า
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพจากเทศบาลเมืองไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวกระโดดจากสะพานพระนั่งเกล้า ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพนักงานของเรือโดยสารพบเห็นได้กระโดดลงไปช่วยขึ้นมารอเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เมื่อไปถึงพบว่าพนักงานของเรือโดยสารไฟฟ้าได้ช่วยเหลือ น.ส.ธัญาพร อายุ 32 ปี ขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้ทำการพูดคุย โดยเบื้องต้นทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนที่จะประสานญาติมารับตัวกลับ
น.ส.ธัญาพร กล่าวว่า ตนเองมีความเครียดมีปัญหาส่วนตัวเลิกรากับแฟน ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน ปัญหาหลักคืออยู่แบบยากลำบากไม่มีกิน ไม่มีใช้ ก่อนหน้าเคยทำงานตามห้างสรรพสินค้า แต่ถูกให้ออกจากงานโดยทางบริษัทให้เหตุผลว่าตนทำงานไม่ดี ปัจจุบันเลยตกงานไม่มีงานทำ คนในครอบครัวอยู่ด้วยกัน 4-5 คน ก็อยู่แบบยากลำบากไม่มีงานทำเช่นกัน ซึ่งทุกคนในครอบครัวยังเคยบ่นว่าอยากจะฆ่าตัวตายด้วย
ซึ่งวันนี้ตนเองตั้งใจออกจากบ้านย่าน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มากระโดดสะพานเพื่อหวังฆ่าตัวตาย โดยก่อนออกจากบ้านก็บอกกับคนในบ้านไว้ว่าจะมากระโดดสะพาน ซึ่งคนในบ้านก็ห้ามแต่ตนเองไม่มีทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจมากระโดดสะพานดังกล่าว
ด้านนายชาคริช สาคะริชานนท์ อายุ 23 ปี เป็นพนักงานของเรือโดยสารไฟฟ้า กล่าวว่า ในขณะที่ตนเองนั่งพักผ่อนอยู่บนเรือที่ท่าเรือ ได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีคนกระโดดน้ำ จึงวิ่งออกมาดูและพบเห็นคนที่อยู่บนสะพานชี้ลงมาในน้ำพร้อมกับสังเกตเห็นมีคนลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตนพร้อมเพื่อน 2 คนรีบว่ายน้ำไปพร้อมเสื้อชูชีพตรงไปช่วยเหลือหญิงดังกล่าว ซึ่งขณะช่วยเหลือหญิงคนดังกล่าวก็ไม่มีท่าทีจะขัดขืน จึงง่ายต่อการช่วยเหลือและนำเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุทราบมาว่าก่อนจะมาก่อเหตุนี้ไม่กี่ชั่วโมงมีพลเมืองดีช่วยหญิงคนนี้ลงจากกลางสะพานก่อนแล้วครั้งหนึ่ง
ต่อมาทางผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบจากบัตรประชาชนพบว่า น.ส.ธัญาพร เกิดวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้ แต่กลับจะมาจบชีวิตก่อนวันเกิด
