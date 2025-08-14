อัพเดตอาการ ‘ส.อ.สุทธิชัย’ นักรบตาควาย ผ่าตัดตาขวาครั้งที่ 4 หลังถูกกระสุนปืน ค. ของทหารกัมพูชา จนบาดเจ็บ
จากกรณีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีทหารได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุปะทะขณะบุกเข้ายึดปราสาทตาควาย โดยพบว่า สิบเอก สุทธิชัย เรื่อเรือง หนึ่งในชุดบินโดรนสังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 (ร้อย.ลว.ไกล 6) กองพลทหารราบที่ 6 ที่ถูกลูกกระสุนระเบิด ปืน ค. ของทหารกัมพูชา ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 ได้อัพเดตอาการเจ็บของ สิบเอก สุทธิชัย
ผ่าตัดตาขวาครั้งที่ 4 คุณหมอสามารถนำเศษสะเก็ดที่ลึกที่สุด อันตรายที่สุด ออกมาได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และที่ขาดไม่ได้ ขอบพระคุณกำลังใจจาก fc ทุกๆ ท่าน ที่ส่งมาให้น้องเอก ครับ 🙏🏻💕💂🏻🇹🇭