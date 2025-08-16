ชัยชนะ ลุยกระบี่ การันตีเที่ยวไทยอุ่นใจ นำสธ.จับมือกรมอุทยานฯ จัดเต็มระบบกู้ชีพ ดูแลนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ที่จ.กระบี่ นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม (สระมรกต) อำเภอคลองท่อม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายในการตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวและประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care System) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ
นายชัยชนะ ได้ตรวจสอบความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรในพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการระบบส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วย พร้อมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยกระดับการดูแลนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศอย่างจังหวัดกระบี่
นายชัยชนะ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของความร่วมมือนี้คือการ สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยกระทรวงสาธารณสุขจะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ สพฉ. 1669 เพื่อจัดอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน หลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ทีมแพทย์จาก 1669 จะเข้ามารับช่วงต่อเพื่อนำส่งโรงพยาบาล และหากเป็นกรณีฉุกเฉินรุนแรงก็จะมีการประสานงานใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงต่อไป
นายชัยชนะ ยังกล่าวด้วยว่า การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ทันสมัยและสามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้อง การดูแลนักท่องเที่ยวนี้จะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แต่รวมถึงอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ท่องเที่ยวในทุกภาค เช่น ภูกระดึง และดอยสุเทพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะดูแลชีวิตของนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเต็มที่
