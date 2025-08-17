ฉก.ราชมนู ติวเข้มโดรนโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี รุ่นที่ 5 เสริมทัพกองกำลังป้องกันชายแดน
ฉก.ราชมนู อบรม ผบ.อากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี รุ่นที่ 5 เสริมทัพกองกำลังป้องกันชายแดน รักษาอธิปไตย-รักษาผลประโยชน์ของชาติ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) เสริมสร้างกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 4 และกองกำลังนเรศวร โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี (Unmanned Aerial System – UAS Combat Drone Operator) รุ่นที่ 5 เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นที่ประจักษ์
“ทหาร” เราไม่ได้ต่อสู้เพราะว่าเกลียดชังข้าศึกศัตรูที่อยู่เบื้องหน้า แต่เราต่อสู้เพราะรักและหวงแหนสิ่งที่อยู่ข้างหลัง ” นั่นคือ “ผืนแผ่นดินและพี่น้องประชาชนไทย”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทบ. ชี้ เฮง รัตนา ผอ.CMAC กัมพูชา เลือกนำเสนอข้อมูลบางส่วน ปมทุ่นระเบิด หวังบิดเบือน
- นักวิชาการป้อง หมอสุภัทร ปมถูกให้ออกจากราชการ วอน สมศักดิ์ ทบทวน
- เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ งดแถลงข่าว อ้างทนายใหม่ขอรวบรวมหลักฐานให้ชี้แจงทีเดียว
- ศบ.ทก.ตอกกลับ ‘ไมเคิล อัลฟาโร’ ชี้ ไม่ได้เป็นนักข่าวทำเนียบขาว หากเผยแพร่ข้อมูลเท็จซ้ำซาก จะดำเนินการตามกม.