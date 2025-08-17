ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธี ชื่นชมกำลังพลฝ่าพื้นที่ทุรกันดารเพื่อ ปชช.
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ (14 สิงหาคม 2568) เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการก่อสร้างเส้นทางทางยุทธวิธี และปรับปรุงเส้นทางสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้เส้นทางจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เต็มไปด้วยดินโคลนและเส้นทางคดเคี้ยวผ่านภูเขาและป่า อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ทุกคนก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ จนโครงการก่อสร้างคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง