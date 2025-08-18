จก.แผนที่ทหาร เผย หลักเขตแดนไทย-เขมร มีลักษณะเฉพาะ ขนาด40 x 40 ซม. สูงเหนือพื้นดิน 1 เมตร สลักข้อความชัดเจน 3 ภาษา ไทย -ฝรั่งเศส -เขมร ยัน คลิปรื้อเขตแดนคลิปปลอม
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 พล.ท.ชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีคลิปปรากฏในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก กล่าวอ้างว่า มีการรื้อถอนหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา (ภาพที่ 1) นั้น ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า
ภาพหลักคอนกรีตที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว ไม่ใช่หลักเขตแดนไทย-กัมพูชา ที่สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1919–1920 (พ.ศ. 2462–2463) แต่อย่างใด
หลักเขตแดนไทย-กัมพูชาที่แท้จริง (ภาพที่ 2) มีลักษณะเฉพาะที่เป็นมาตรฐาน คือ มีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูงเหนือพื้นดิน 1 เมตร และมีฐานรากฝังลงไปในดินอีกประมาณ 80 เซนติเมตร โดยจะมีการสลักข้อความกำกับไว้อย่างชัดเจน ทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเขมร
ด้านที่หันเข้าหาฝั่งไทยจะเขียนว่า “กรุงสยาม” อยู่บรรทัดบน ภาษาฝรั่งเศสอยู่ตรงกลาง และภาษาเขมรอยู่บรรทัดล่าง ส่วนด้านที่หันเข้าหาประเทศกัมพูชาจะเขียนบรรทัดบนเป็นภาษาเขมร บรรทัดกลางเป็นภาษาฝรั่งเศส และบรรทัดล่างเป็นภาษาไทย ระบุว่า “กรุงกัมพุชา” ขณะที่ด้านข้างของหลักทั้งสองด้านจะสลักคำว่า “แดนต่อแดน” ไว้ครบทั้งสามภาษา และด้านบนหัวหลักจะมีการสลักหมายเลขกำกับอย่างชัดเจน
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงขอยืนยันว่าหลักคอนกรีตที่ปรากฏในคลิปติ๊กต็อกไม่ใช่หลักเขตแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งในด้านขนาด รูปร่าง และข้อความสลัก อันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง
ทั้งนี้ กองทัพไทยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสนในสังคมต่อไป
