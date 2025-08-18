ทบ. ยัน ทุ่นระเบิด ทหารเขมรนำมาวางใหม่ ตามหลักยุทธวิธี ไม่ใช่ระเบิดตกค้างในอดีต

โฆษกทบ. ยัน ทุ่นระเบิด ทหารเขมร นำมาวางใหม่ตามหลักยุทธวิธี ไม่ใช่ระเบิดที่ตกค้างสงครามในอดีต
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่ ดร.ลี ทูจ รัฐมนตรีอาวุโส และรองประธานคนแรกของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAA) และ นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAC) จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 กว่างหาว่าที่ ไทยระบุว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ และมีการกักตุนทุ่นระเบิดไว้ใช้ ซึ่งกัมพูชาได้ปฏิเสธว่าไม่มีมูลความจริง และยังบอกอีกว่าพื้นที่ที่ทหารไทย เดินเหยียบทุระเบิด ได้รับบาดเจ็บ เป็นเขตสนามรบเก่าในช่วงสงครามในอดีต และยังคงมีทุ่นระเบิดจำนวนมาก ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ซึ่งยังไม่ได้รับการ กวาดล้างอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตแดน
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า จากคำแถลงของทางฝั่งกัมพูชาดังกล่าว ทำให้ฝ่ายไทยรู้สึกถึงความสับสน ย้อนแย้งกับท่าทีที่ผ่านมาของฝ่ายกัมพูชา มาโดยตลอด เพราะฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบรับข้อเสนอของไทย ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดในการประชุม GBC เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 ที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่กัมพูชา ควรให้ความสำคัญในทันที ตามที่พยายามแสดงภาพลักษณ์ต่อสายตานานาชาติว่าเป็นประเทศต่อต้านการใช้ทุ่นระเบิด
อีกทั้ง มีเพียงฝ่ายทหารไทยเท่านั้นที่เป็นผู้ประสบเหตุถูกทำร้ายด้วยทุ่นระเบิดอยู่ฝ่ายเดียว จำนวนหลายครั้ง และทุกครั้งที่เกิดเหตุก็เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยใช้ลาดตระเวน อยู่เป็นประจำมาเป็นแรมปี จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็น ทุ่นระเบิด ตกค้างจากสงครามในอดีตตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง
“ที่สำคัญที่สุด จากการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากสงครามในอดีตโดย TMAC ประเทศไทยที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีการพบทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 มาก่อน ซึ่งทุ่นระเบิดชนิดนี้ถือเป็นทุ่นระเบิดรุ่นใหม่ แตกต่างจากที่เคยพบในอดีตอย่างชัดเจน” โฆษกกองทัพบก กล่าว
พล.ต.วินธัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ลักษณะการวางทุ่นระเบิดสอดคล้องกับหลักทางยุทธวิธี โดยทุกเหตุการณ์จะอยู่บริเวณด้านหน้าของแนวการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชา และมักพบว่ามีการนำกลุ่มทุ่นระเบิดมาวางติดตั้งใกล้ ๆ กันอย่างเป็นระบบ โดยมีลักษณะถูกฝังลงไปบนผิวดินเพียงเล็กน้อย ทำให้ไม่พบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุม และเมื่อเก็บกู้ขึ้นมาแล้วก็สามารถเห็นได้ชัดว่ายังมีสภาพใหม่ ผิวด้านข้างมีตัวเลขและตัวอักษรกำกับอยู่ในสภาพคมชัด อ่านได้ง่าย
“เป็นที่น่าเสียใจว่า หลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงแล้ว กัมพูชายังใช้ทุ่นระเบิดเป็นอาวุธทำร้ายฝ่ายไทยอยู่ ซึ่งถือเป็นการบั่นทอนอธิปไตยของไทย และกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างน่าเสียดาย” พล.ต.วินธัย กล่าว