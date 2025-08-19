วัดราชประดิษฐ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วัดราชประดิษฐ์ จัดพิธีเจริญพรพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม กรมการปกครอง ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง fanpage โดยระบุว่า กรมการปกครอง ร่วมพิธีเจริญพระพุธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว
ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น นำโดย วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีทายกทายิกาพุทธศาสนิกชนชาวไทย เข้าร่วมในพิธี