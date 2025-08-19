ทหารเรือแฉ เขมรทำหลุมขวาก เสียบไม้แหลม จ้องสอยทหารไทยหน้าแนวตั้งรับ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท. ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้ และกวาดล้างฯ ได้ตรวจพบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชา ที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือดังกล่าว พบคลิปวิดีโอ และภาพถ่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะภาพการวางทุ่นระเบิดPMN-2 (อ่านข่าว หลักฐานชัด! ทหารไทยเจอมือถือปริศนาแถวภูมะเขือ ในเครื่องพบภาพ-คลิปเขมรฝังทุ่นระเบิด ระบุได้ว่าถ่ายวันไหน)
นอกจากนี้ กองพันทหารช่างนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ที่ 2 ซึ่งปฏิบัติการตรวจหน้าแนว ที่ติดแนวตั้งรับของทหารกัมพูชา ยังได้เปิดภาพเพิ่มเติม เป็นภาพของ “หลุมขวาก” ซึ่งแต่ละหลุมห่างประมาณ 10-20 เมตร ไว้ใช้สำหรับป้องกันทหารไทย เข้าตี
สำหรับหลุมขวาก เป็นกับดัก หลาวไม้ เป็นอาวุธแหลม ปักลงดิน ก่อนพรางหลอกสายตา ด้วยตะแกรงไม้ และนำใบไม้ปกคลุม ลักษณะคล้ายการดักสัตว์