เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร สอนดึงสลักทุ่นระเบิด PMN-2 ก่อนฝังดินกลบ พุ่งเป้าข้อเท้า วางที่ต้นไม้ 210 ต้น
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กองทัพเรือ เผยจุดพบโทรศัพท์มือถือ ทหารเขมร ตกอยู่บริเวณซอกหิน แถวภูมะเขือ ก่อนเปิดพบหลักฐานชัด ทั้งภาพและคลิปวิดีโอ ลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 (อ่านข่าว หลักฐานชัด! ทหารไทยเจอมือถือปริศนาแถวภูมะเขือ ในเครื่องพบภาพ-คลิปเขมรฝังทุ่นระเบิด ระบุได้ว่าถ่ายวันไหน)
โดยคลิปแรก ที่ความยาว 1 นาทีกว่า ที่สอนการใช้ทุ่นระเบิด PMN-2 แปลได้ความประมาณว่า “ดึงสลัก ห้ามบีบ ดึงสลักออก ค่อยๆ ดึงออกมา ไม่ต้องหมุน”
ส่วนอีกคลิป เป็นการเอาทุ่นระเบิดไปฝัง เป้าหมายคือวางเอาข้อเท้า ให้วางที่ต้นไม้ 210 ต้น
นอกจากนี้ กองพันทหารช่างนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ที่ 2 ได้ปฏิบัติการตรวจหน้าแนว ที่ติดแนวตั้งรับของทหารกัมพูชา ยังได้พบภาพในโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชา ยังได้เปิดภาพเพิ่มเติม เป็นภาพของ “หลุมขวาก” ซึ่งแต่ละหลุมห่างประมาณ 10-20 เมตร ไว้ใช้สำหรับป้องกันทหารไทย เข้าตี
