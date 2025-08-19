อุทยานเขาใหญ่ เปิดภาพ แมวลายหินอ่อน หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – Khao Yai National Park โพสต์คลิปและข้อความระบุว่า
ไม่บ่อยนักที่จะมีโอกาสได้พบเห็นแมวลายหินอ่อน หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย…
แมวลายหินอ่อนเป็นแมวป่าขนาดกลาง น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ 4-5 กิโลกรัม ใบหูเล็กมนกลมมีจุดสีขาว ด้านหลังใบหู หางยาวมีขนหนาเป็นพวงเด่นชัด สีขนมีสีน้ำตาลอมเหลือง ด้านใต้ท้องจะออกสีเหลืองมากกว่า ด้านหลังขาและหางมีจุดดำ เท้ามีพังผืดยึดระหว่างนิ้ว นิ้วมีปลอกเล็บสองชั้น และเล็บพับเก็บได้ในปลอกเล็บทั้งหมด
แมวลายหินอ่อนหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีความว่องไว และปืนต้นไม้เก่ง อาหารได้แก่ สัตว์ขนาดเล็กแทบทุกชนิดตั้งแต่แมลง จิ้งจก ตุ๊กแก งู นก หนูกระรอก จนถึงลิงขนาดเล็ก นิสัยค่อนข้างดุร้าย
แมวลายหินอ่อนมักอาศัยอยู่ในป่าดงดิบชิ้น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ
สถานะภาพทางกฎหมาย : แมวลายหินอ่อนจัดเป็น “สัตว์ป่าสงวน” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (NT) ตามบัญชีชนิด พันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2015)
แมวลายหินอ่อน : Marbled Cat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pardofelis marmorata