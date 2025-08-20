รัฐบาล จับมือเอกชน ผลิต กระดูกเทียม ไทเทเนียม รักษาทหารชายแดน จากเหตุปะทะ ใช้ชีวิตได้ปกติ

ในประเทศ

รัฐบาล จับมือเอกชน ผลิต “กระดูกเทียม ไทเทเนียม” รักษาทหารชายแดน จากเหตุปะทะ ฟื้นฟูร่างกาย ใช้ชีวิตได้ปกติ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ผู้ผลิตกระดูกเทียมและอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด มอบแผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียมออกแบบเฉพาะบุคคล และกระดูกมือเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา จำนวน 4 ราย โดยผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 3 ราย และผ่าตัดข้อมือ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นการรักษาที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการออกแบบกระดูกที่มีขนาดจำเพาะกับสรีระผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศที่รอการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้กว่า 100,000 คน

นายอนุกูล กล่าวว่า สำหรับบริษัท เมติคูลี่ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ตอัพของไทยที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างธุรกิจและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เคยได้รับรางวัล Global Award สาขาเทคโนโลยีการแพทย์ จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เมื่อปี 2567 และได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้วในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ขนาดตลาดทั้งโลกของเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้ มีมูลค่าประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในระยะยาวต่อไป

นายอนุกูล กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทย ที่พร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูรักษาผู้บาดเจ็บ โดยนำทรัพย์สินทางปัญญาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบาย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย ทั้งนี้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลที่ผลิตได้เองในประเทศ ทดแทนการนำเข้า ถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของรัฐ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและแข็งแรงได้อีกครั้ง รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกนโยบายเพื่อสร้างคุณชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทยให้ยั่งยืน