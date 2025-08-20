จนท.รุดเกลี้ยกล่อม ‘ชาย’ ปีนระเบียงชั้น 3 คอนโดหรู ย่านพระราม 9
เมื่อเวลา 13.08 น. วันที่ 20 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม199 รับแจ้งเหตุชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุล นั่งระเบียงชั้น 3 คอนโดหรูแห่งหนึ่ง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 13.34 น. เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ พบชายรายดังกล่าวนั่งอยู่บริเวณระเบียงชั้นที่ 3 ของอาคาร เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเจรจาเกลี้ยกล่อม ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
