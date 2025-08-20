‘กรมป่าไม้’ จับมือ ‘RECOFTC’ ลงนาม MOU ฉบับใหม่ หนุนวิชาการพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

‘กรมป่าไม้’ จับมือ ‘RECOFTC’ สานต่อความร่วมมือ ลงนาม MOU ฉบับใหม่ เดินหน้าหนุนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 13.00 น. กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทย และ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ และ Mr. David Jerome Ganz ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมพิธีลงนามฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับป่า
“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็น MOU ฉบับที่ 3 ที่ทั้งสององค์กรได้ร่วมลงนาม หลังจากบันทึกความเข้าใจฉบับก่อนหน้านี้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยการลงนามครั้งใหม่นี้ยังเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงาน ด้านวนศาสตร์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” นายพัฒน์พงษ์กล่าว
นายพัฒน์พงษ์ กล่าวอีกว่า สาระสำคัญของความร่วมมือ ภายใต้ MOU ฉบับใหม่นี้ครอบคลุมถึง การยกระดับและสร้างป่าชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาศักยภาพ ผู้นำและสมาชิกป่าชุมชนการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ และการส่งเสริมวนเกษตรและไม้เศรษฐกิจ การพัฒนากลไกการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการป่าไม้ในระดับภูมิภาคอาเซียน และการดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ
“MOU ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี และถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญระหว่างกรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการด้านป่าไม้ และบทบาทของรีคอฟ (RECOFTC) ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนภายในป่าที่อุดมสมบูรณ์” นายพัฒน์พงษ์ระบุ
ด้าน Mr. David Jerome Ganz ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะตัวแทนของ RECOFTC กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่มีส่วนสำคัญในการประสานการทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคาดหวังว่าในระยะต่อไปจะมีการประสานความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้น และเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านวนศาสตร์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ รวมถึงการทำงานด้าน T-VER ซึ่งหวังว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทยและนานาชาติในการลดภาวะโลกร้อนในระดับโลก
จากนั้น นายพัฒน์พงษ์ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า พิธีลงนามครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานวนศาสตร์ชุมชนให้กับประเทศไทย โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ไทยในอนาคต