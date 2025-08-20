อธิการฯ ลั่น ไม่ใช่แค่เฮลธ์ตี้ แต่ยังได้บิวตี้ จุฬาฯ ชู ‘เห็ด’ คือแพลนต์เบส อนาคตเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมเวลา 13.00 น. ที่ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันไทยศึกษา จัดงานบรรยายและเสวนา ’LIFE with BIOTECH กินหรู อยู่สบาย สไตล์ไทยๆ ไปกับ Biotech‘ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์บูรณาการ 9 สถาบันวิจัยหลักแห่งจุฬาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก
โดยไฮไลต์ของงานได้แก่กิจกรรม “ชิม แล้ว CHAT” กับ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในช่วงต้น ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ทองจุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวนำว่า ของธรรมดาอย่างเห็ดนั้น ฝังรากในวัฒนธรรมไทยของเรา ยังถูกถือว่าเป็น hidden Gem (อัญมณีที่ซ่อนตัวอยู่) ในสำหรับอาหารพื้นบ้านมานาน เป็น Function ingredients ชั้นเยี่ยม ที่พร้อมก้าวเข้าสู่ อินดัสตรี้ของไทย
“การนำเห็ดในป่ามารังสรรค์เป็นเมนู Gastronomy ได้อย่างไรนั้น ที่อยากสื่อสารคือ สิ่งที่คนโบราณซ่อนไว้ ภูมิปัญญาของเขา มีวิทยาศาสตร์ที่แทรกอยู่ย่างแยบยล มันคือการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาร้อยเรียงกับชีวิตผู้คน ให้เราได้กินดีอยู่ดี ด้วยไบโอเทค” ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ชี้
จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า การทำวิจัย คือการรีเสิร์ชเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอไม่มีสิ้นสุด วันนี้เราคุยกันเรื่องที่ไม่ไกลตัว ท่านตื่นขึ้นมาอย่างแรกคือ ต้องมีอะไรทาน
“เรากิน แล้วก็กิน แต่ลืมตระหนักไปว่า เทคโนโลยีชีวภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกครั้งที่ท่านทาน มีผลกระทบเสมอต่อร่างกาย ที่สำคัญยังมีผลกระทบต่อสังคมด้วย
โครงการในวันที่ที่เราพยายามพูดถึงแพลนท์เบส สิ่งซึ่งเราโฟกัสวันนี้คือเห็ด ทำไมต้อง ‘เห็ด’ ตามความเข้าใจของผม เห็ด นอกจากเป็นพืชแล้ว ยังมีความแน่นในลักษณะที่คล้ายเนื้อสัตว์ บางทีเราหลงลืม ให้ความอร่อยมาก่อนสุขภาพเสมอ คำถามคือ ทำอย่างไรให้เราได้สุขภาพแล้วอร่อยด้วย ไม่เพียงเฮลธ์ตี้ แต่ได้บิวตี้ด้วย
ได้สุขภาพด้วย ได้ความงามด้วย ได้ลดน้ำหนักด้วย ที่สำคัญใช้เงินก็ไม่เยอะ เท่าซื้อเนื้อหมู” ศ.ดร.วิเลิศกล่าว
ศ.ดร.วิเลิศมองการระดมองค์ความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการรังสรรค์อาหารตามงานวิจัย ทำใหเรื่องไบโอเทค เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งจุฬาฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตงานเพื่อเป็นต้นแบบ สรรค์สร้างชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น
“นวัตกร มาก่อนนวัตกรรมเสมอ คนมาก่อนสิ่งของ ซึ่งสิ่งของมาจากน้ำมือของคนทั้งสิ้น ถ้าทิศทางสร้างมลภาวะ นั่นก็เกิดจากน้ำมือของคน ผลงานของสถาบันวิจัยทั้ง 9 สถาบัน จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เราจึงต้องทำงานร่วมกัน“
“จุฬาลงกรณ์ ผลิตวิจัยที่เป็นอาหารสมอง เช่นเดียวกันร่างกายที่ต้องการอาหาร เราต้องการอาหารใจ ที่ให้กำลังใจกัน แต่สมอง ในวันนี้ถ้าวิจัย จะพบว่าสมองเราก็ต้องการพัฒนาและเติบโต ดังนั้นคำว่า Food ไม่ใช่แค่สิ่งที่เรา Consume แต่คือการพัฒนารอบด้าน”
”เป็นอาหารสมองชั้นเยี่ยม ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นอาหารกาย ที่ได้รังสรรค์อาหารที่มีทั้งโภชนาการควบคู่ไปกับความถูกปาก เป็นแพลนท์เบส ที่สร้างเบสงานวิจัย ต่อยอดให้ชีวิตประชาชนดียิ่งๆ ขึ้นไป“ ศ.ดร.วิเลิศกล่าว
ก่อนจะร่วมชิมเมนูที่รังสรรค์ ที่บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนู บางเมนูมีรสชาติขอฃ ‘ตับ’ ที่ไม่มีตับ มาพร้อมขนมปังบิสกิต ซึ่งแทบไม่รู้เลยว่ามาจากแพลนท์เบส ทั้งสิ้น
ศ.ดร.วิเลิศกล่าวเสริมขณะร่วมชิมเมนูว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมากินพืช เป็นสัตว์ที่กินพืชและเนื้อ แต่ถ้าทานเนื้อมากๆ สุขภาพจะแย่ ในเมื่อมนุษย์เราเลือกได้ อยู่ที่ว่าเราจะเทไปทางไหน จะกินพืช หรือเนื้อสัตว์ เรายังมี ’เห็ด’ ที่รู้สึกเหมือนเนื้อ แต่ไม่ต้องทานเนื้อ นับเป็นความชาญฉลาดทางภูมิปัญญา
ซึ่ง อ.ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า ตั้งใจดีไซน์อาหารเป็นคำๆ พอดีปาก ก่อนชวนทายแต่ละเมนูว่าเป็นเห็ดอะไร
ด้าน อ.สุปรียา ถาวรรักษ์ จาก ม.สวนดุสิต เฉลยว่าเป็น ‘เห็ดฟาง’ ที่มีรสอูมามิ ยิ่งดอกเล็ก ยิ่งมีความหวาน จึงเลือกมาเป็นส่วนผสม
ก่อนพาไปเที่ยวต่างประเทศผ่านคำต่อไป ทานง่ายๆ รังสรรค์จาก ‘เห็ดไค’
อ.สุปรียากล่าวว่า ‘เห็ดไค’ นั้นเกิดตามป่า ตามธรรมชาติส่วนใหญ่ คนที่นิยม จะนิยมปรุงเป็นแกงเห็ดปกติ แต่คุณสมบัติเด่นเรื่องกลิ่นหอม โทนสมุนไพร รสแหลมๆ เหมือนตะไคร้
จากนั้นเลี้ยวไปทางอินเดีย และสแกนดิเนเวีย เมนูต่อไปมีความสไปก์และเฮิร์บ มีแม้แต่กลิ่นอายทางใต้ อย่าง ‘เคาหยก’ ที่จากวัฒนธรรมจีน ฮกเกี้ยน ด้วยสีสันของเห็ดที่คล้ายเคาหยก อย่างยิ่ง
โดยใช้ ‘เห็ดมิลค์กี้’ มีความแน่นเหนียว หนุบหนับ เหมือนเนื้อสัตว์ สามารถใช้แทนเนื้อหมู โดยแทรกหัวไชเท้าเข้าไป ทำให้ได้รสแบบมันหมู แทนหมูฮ้อง ซึ่งอธิการแนะนำทานกับข้าวสวยร้อนๆ น่าจะอร่อยยิ่งขึ้น หรือจะเป็นส่วนหัวของ ‘เห็ดมิลค์กี้’ เท็กซ์เจอร์ก็มีความน่าสนใจเช่นกัน
ศ.ดร.วิเลิศ อธิการฯจุฬา กล่าวเสริมว่า ‘หมูฮ้อง’ คนเข้าใจว่าไข่พะโล้ แต่เข้มข้นกว่า เป็นสูตรคนจีน ใส่สมุนไพรเข้าไป ถ้าไม่ได้บอกว่าใช้หมูหรือขาหมูมาทานกับข้าว ก็แทบแยกไม่ออก
“ถ้ามาสอนสูตร ทำยังไงก็จบ แต่นี่คือ Creativity น้อยครั้งคนคิดว่า วิทยาศาสตร์ 1+1=2 ตรงไปตรงมา วันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นว่า มันประยุกต์แล้วได้ทั้งอาหารกาย อาหารใจ อาหารสมอง เหมือนเนื้อสัตว์ แต่ดีกว่า ได้ลดน้ำหนักด้วย” ศ.ดร.วิเลิศกล่าว
จากนั้น อ.ดร.นิพัทธ์ชนก กล่าวว่า ขนม ที่เหมือนเฟอเรโร รอชเชอร์ แต่ที่จริงคือทองม้วน
ทานแล้วไม่รู้เลยว่าทำมาจากเห็ด ประทับใจถึงขนาดตั้งชื่อให้ว่า ‘ทองเห็ด’
ก่อนไปต่อที่ ‘หม้อแกงเห็ด’ ที่มีความบัตเตอรี่ ทำจาก‘เห็ดก่อแดง’ แม้กระทั่ง มูสช็อกโกแลต ทำจากเห็ดที่มีรสขมปลายลิ้นจากก้านเห็ด เมื่อนำมารวมกับ ดาร์กช็อก จึงมีความเข้ากันรสชาติเหมือนช็อกโกแลตทั่วไป
“ทานไปก็พยามพยามคิดไป เราทำได้ถ้ามีความรู้รู้ด้านโภชนาการ และวิเคราะห์ได้ว่า เห็ดแต่ละตัวเป็นอย่างไรคือ สกิลการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ขาด Creativity Skill แต่วันนี้มีครบ แม้แต่การแต่งให้สวย เป็นการเชื้อเชิญให้คนอยากทาน” ศ.ดร.วิเลิศ อธิการฯจุฬา กล่าว
พร้อมทั้งยังกล่าวด้วยว่า ทั้ง 8 อย่าง น่าทำขายเป็นเซ็ตอย่างมาก
“เห็ดที่อยู่ในฟาร์ม ถ้ามาอยู่ในปากของเราได้ Value-added โดยเพิ่ม Empathy เข้าไป ว่าเห็ดแบบไหนคนชอบไม่ชอบ”
ศ.ดร.วิเลิศ อธิการฯจุฬากล่าว โดยชี้ว่า เป็นหลักการคิดเช่นเดียวกัน ที่เด็กบอกว่ากินยาแล้วขม ฉีดยาแล้วเจ็บ คำถามคือทำไมต้องเจ็บ ทำให้ไม่เจ็บได้หรือไม่ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการวิจัยเพื่อหาคำตอบเหล่านั้น
“การนึกถึงจิตใจผู้อื่น เป็นสกิลที่เราจะรังสรรค์อาหารแล้วคนชอบ เป็นสุนทรียภาพที่เกิดจากการทาน” ศ.ดร.วิเลิศกล่าว
ในตอนหนึ่ง ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังกล่าวถึงโครงกาา SAI ที่จะมีส่วนในการนำงานวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย
ก่อนเข้าสู้ช่วงเสวนาในหัวข้อ “จาก TAXONOMY สู่ GASTRONOMY” เล่าเรื่องที่มาของการรังสรรค์ทางศิลปะผ่านเมนูที่ได้ชิม และหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เมนูอาหาร โดย รศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายสันติ อาภากาศ CEO & CO-FOUNDER, TASTEBUD LAB & BIO BUDDY, อ.ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร ม.สวนดุสิตและ ดร.ธิติยา บุญประเทือง นายกสมาคมนักวิจัยและ
เพาะเห็ดแห่งประเทศไทย