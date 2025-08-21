คณะผู้สังเกตการณ์ฯ ประชุมทบทวนการปฏิบัติ ร่วมกับกรมข่าวทหาร หลังการลงพื้นที่ชายแดน

คณะผู้สังเกตการณ์ฯ ประชุมทบทวนการปฏิบัติร่วมกับ กรมข่าวทหาร หลังการลงพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร พร้อมขอบคุณกรมข่าวทหารสนับสนุนการเดินทางลงพื้นที่พิสูจน์ความจริง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ห้องประชุม กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) หรือ AAR ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT จำนวน 8 ประเทศ ภายหลังลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ส.ค.68
โดยการประชุมการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) ในครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนของข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวยังได้แสดงความขอบคุณต่อกรมข่าวทหารที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการเดินทางลงพื้นที่ ซึ่งช่วยให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมาก
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกองทัพไทยกับคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและการประสานงานร่วมกันในอนาคต
