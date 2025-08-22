ในประเทศ

ไฟไหม้วิทยาลัยดัง บนเกาะสมุย เจ้าหน้าที่รุดดับเพลิง   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้วิทยาลัยภาวนาโพธิคุณ พื้นที่หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เวลานี้รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว เหลือแต่กลุ่มควัน และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

