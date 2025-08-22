ไฟไหม้วิทยาลัยดัง บนเกาะสมุย เจ้าหน้าที่รุดดับเพลิง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้วิทยาลัยภาวนาโพธิคุณ พื้นที่หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เวลานี้รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว เหลือแต่กลุ่มควัน และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป.ป.ส. ลุยเผายาเสพติดล็อตใหญ่ 26 ตัน ปิดบัญชียาบ้า 139 ล้านเม็ด ย้ำนโยบายรัฐบาลปราบจริงจัง
- ‘สมศักดิ์’ ยกระดับเทเลเมดิซีน ลงนามตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- จเรตำรวจแห่งชาติยกระดับสัมพันธ์ตำรวจไทย-เวียดนาม ร่วมเสริมทัพวอร์รูม IAC ปราบคอลเซ็นเตอร์
- ซีไอบี รวบม้ากดเงิน แอบอ้างชื่อบริษัทร้านอาหารดัง หลอกลงทุนสูญเงินกว่าล้าน