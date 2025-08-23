ถกอาร์บีซีภาค1สัญญาณดี-เขมรรับปาก ยอมร่วม”กู้ทุ่นระเบิด”-ปราบ”สแกมเมอร์”
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่สโมสรสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 (มทบ.19) เริ่มการประชุม RBC ในระดับแม่ทัพ ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.อ.แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5
ทั้งนี้ รายงานข่าวยืนยันว่าในวงประชุมวันนี้จะหารือ 13+3 ข้อตกลงคือ 13 ข้อ จากเดิมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ของไทย-กัมพูชา เพื่อนำสู่การปฏิบัติและข้อเสนอใหม่ของฝ่ายไทย 3 ข้อ 2 ข้อแรก เป็นจุดยืนที่ไทยเสนอต่อ GBC มาแล้วคือ 1.ให้ 2 ฝ่ายเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน 2.ร่วมปราบสแกมเมอร์ และ 3.เป็นข้อเสนอใหม่ จากปัญหาชุมชนที่รุกล้ำพื้นที่ จ.สระแก้ว จึงเสนอจัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องร่วมกัน
ต่อมาที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ร.13 พัน 3 รอ.) พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 นำแถลงสรุปผลการประชุม RBC ในระดับแม่ทัพ ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 โดยทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงด้วยดี ตอบรับ 13 ข้อตกลงหยุดยิง จากการประชุม GBC ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเติม 3 ประเด็น จากที่ไทยเสนอ 4 ประเด็น คือ 1.สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ดำเนินการร่วมมือกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมโดยพิจารณาให้หารือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป 2.สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ร่วมมือประสานงานกันแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยให้ใช้เวทีมหาดไทย-กัมพูชา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และเห็นควรให้เสนอหารือร่วมกัน GBC ครั้งต่อไป
พล.ท.อมฤต กล่าวว่า 3.สองฝ่ายเห็นชอบให้มีกลไกแก้ปัญหา ด้วยการจัดตั้งชุดประสานงาน Coordination Group (CG) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกรองรับคณะ RBC ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ และ 4.ในการแก้ไขปัญหาการละเมิด MOU43 ฝ่ายกัมพูชา ขอให้ใช้กลไกอื่นในการหารือ เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจของ RBC โดยฝ่ายไทยยืนยันเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาได้ทราบว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญ และได้แจ้งเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหา เรื่องนี้กัมพูชาขอไปใช้กลไกคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนไทย-กัมพูชาแทนหรือ JBC อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องเสนอผ่านกลไก GBC” พล.ท.อมฤต กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังแถลงผลการประชุม RBC พล.ท.อมฤต ได้ชี้แจงประเด็นข่าว 4 ประเด็น โดยกล่าวว่า ยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 1 ใช้แผนที่ 1:50,000 เช่นเดียวกับกองทัพภาคที่ 2 แต่ลักษณะพื้นที่มีความแตกต่างกัน เพราะกองทัพภาคที่ 2 มีลักษณะภูมิประเทศเด่นชัด เป็นแนวเทือกเขาพนมดงรัก บางจุดมีหน้าผาชัดเจนเป็นป่าเขา ต่างกับพื้นที่ภาคที่ 1 เต็มไปด้วยชุมชนขนาดใหญ่ของทั้ง 2 ฝั่ง ลักษณะดินต่อดิน ยกเว้นบางช่วงอาจเป็นแนวคลอง ได้แก่ คลองลึก ยืนยันว่าตลอดแนวหลักเขตตั้งแต่ 28-51 กำลังพลกองทัพภาคที่ 1 สามารถดูแลได้ทั้งหมด พร้อมได้ภาพสดจากกล้องและโดรน เพื่อให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงกำลังพลที่รักษาหลักเขตทั้งหมด
พล.ท.อมฤต กล่าวว่า ยอมรับว่ายังมีบางหลักเขตฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับ จึงเป็นที่มาของเอ็มโอยู 43 ทำไว้ระหว่างรัฐบาล ได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ประเทศตรงกัน ว่าในจุดตกลงไม่ได้ จะไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้เกิดขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเรามีเครื่องมือทันสมัย ชัดเจน แม่นยำ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ประเทศ สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นระดับนโยบายจะทำต่อไป
“สำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 สถานการณ์ความตึงเครียดเกิดในพื้นที่ภาคที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีการยั่วยุมาตลอด ตั้งแต่การร้องเพลงชาติที่ประสาทตาเมือนธม เหตุการณ์ที่ช่องบก และการวางระเบิด เหตุการณ์ความรุนแรงยกระดับมากยิ่งขึ้น จนมีการปฏิบัติการทางทหาร วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายมีการเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในส่วนกองทัพภาคที่ 1 เคลื่อนย้ายกำลังครบทุกหน่วย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม และเข้าปฏิบัติพื้นที่เป้าหมายในช่วงเช้า วันที่ 26 กรกฎาคม เสร็จสิ้น โดยไม่มีการโต้ตอบจากฝ่ายตรงข้าม เป็นเพราะกำลังรบของฝ่ายไทยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 มีกำลังรบสูงกว่าฝ่ายกัมพูชา พล.ท.อมฤตกล่าว
พล.ท.อมฤตกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สิ่งที่คำนึงถึงตลอดคือ หากมีการเปิดพื้นที่รบเพิ่มจากพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จะกลายเป็นการประกาศสงคราม และหากเป็นสงคราม จะมีความวุ่นวายตามมาอีกมากมาย ทั้งการระดมสรรพกำลัง การควบคุมต่างๆ ที่สำคัญคือประชาชนจะเดือดร้อนหมด เช่น ในพื้นที่ภาคอีสานที่มีการอพยพประชาชนนับ 100,000 คน แต่ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการเตรียมและอพยพ แต่ไม่มากเท่า เพราะเราได้คำนึงตลอดถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนนี้ประชาชนที่อยู่ตอนใน หรือคนในกรุงเทพฯ อาจไม่เข้าใจ
“ยืนยันว่าการปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 1 ช่วยยับยั้งการไปเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ” พล.ท.อมฤต กล่าว
พล.ท.อมฤต กล่าวว่า การปฏิบัติต่อพื้นที่บ้านหนองจานที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้ ได้พยายามผลักดันถอนทหารกัมพูชาออกไปโดยไม่มีการปะทะ หลังจากนั้นจึงวางแนวลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกลับเข้ามา ยืนยันว่าการวางแนวลวดหนามเป็นหลักการรบ ป้องกันตนเอง มิใช่หลักเขตแดนตามที่เป็นข่าว และบ้านหนองจาน ระหว่างหลักเขตที่ 46 และ 47 ไม่มีหมุดหลักเขต เป็นพื้นที่ราบ จึงวางลวดหนามเพื่อป้องกันตนเอง
พล.ท.อมฤต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การรักษาด่านต่างๆ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ไม่เกี่ยวข้องกับจันทบุรี และตราด มีการปิดด่านก่อนที่จะมีสถานการณ์การสู้รบตามยุทธวิธีของ ศอ.ปชด.เป็นภารกิจปราบปรามยาเสพติดและสแกมเมอร์ การปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการช่วยลดทอนขีดความสามารถ และปิดเส้นทางทางการเงินให้กับฝั่งกัมพูชา ทำให้ฝั่งกัมพูชาขาดกำลังบำรุง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแก๊งสแกมเมอร์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวไทย และสร้างผลกระทบไปทั่วโลก ตนถือว่าการปฏิบัติในส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ นอกจากหลักยุทธการ และยุทธวิธีที่ได้คำนึงอย่างรอบคอบตลอดมาในการดำเนินการของกองทัพภาคที่ 1
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกห. กล่าวถึงผลการประชุม RBC ไทย-กัมพูชา ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 เห็นพ้อง 13 ข้อตกลงหยุดยิง GBC โดยทางกัมพูชาตอบรับ 2 ข้อเสนอ เก็บกู้ทุ่นระเบิดและปราบสแกมเมอร์ ว่า เป็นการส่งสัญญาณที่ดี ตามที่เคยบอกไว้ว่าฝ่ายกัมพูชาในระดับนโยบาย ช่วงตนไปประชุม GBC ที่มาเลเซีย มีความจริงใจจะคุยแบบทวิภาคี