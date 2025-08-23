ในประเทศ

แจ้งวัฒนะอ่วม ฝนตกหนัก ทำน้ำท่วมขัง จราจรเคลื่อนตัวช้า รถติดสะสม

แจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม FM91 Trafficpro รายงานว่า จากกรณีเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่บ่ายจนถึงช่วงค่ำ ส่งผลให้ในช่วงเช้าของวันนี้ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ขาออก หน้าห้างแม็คโครแจ้งวัฒนะ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเมืองทองธานี มีน้ำท่วมขังผิวจราจรเล็กน้อยในช่องทางซ้าย เวลา 10.11 น. มีรถติดท้ายแถวสะสมบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ 7

ทั้งนี้มีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมแนบภาพน้ำที่ท่วมขังกันเป็นจำนวนมาก อาทิ

  • “ไม่ใช่แค่ถนนแย่ ทางเท้าก็แย่ เดินทีไรเท้าพลิกตลอด”
  • “ถนนเส้นนี้เเย่มานานมากทั้งที่เป็นเส้นหลักไม่รู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหรือเปล่าแต่ท่านคงไม่ทราบ..ถ้าทราบท่านคงแก้ไขไปนานแล้วคงไม่แกล้งหูหนวกตาบอดอยู่เพราะท่านคือความหวังของประชาชน”
  • “ไม่รู้จักแก้ไข มันก็ขังทุกทีที่ฝนตกนั่นล่ะเมื่อเย็นวันพฤหัสที่ผ่านมาฝนตกน้ำก็ขังแบบนี้”
  • “แก้เป็นชาติก็ยังไม่หาย ทำแล้วทำอีก ขุดจนถนนพัง ก็ยังไม่หายน้ำขัง”

