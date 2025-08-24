เขมรลอบวาง ทุ่นบึ้ม ซุกชายแดนสุรินทร์อีก ทบ.จ่อฟ้อง ไอโอที ละเมิดซ้ำ ชาวบ้านผวาหนีตายเสียงปืนกล

เขมรลอบวาง’ทุ่นบึ้ม’ซุกชายแดนสุรินทร์อีก ทบ.จ่อฟ้อง’ไอโอที’ละเมิดซ้ำ ขณะที่ชาวบ้านผวาหนีตายเสียงปืนกล
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 กรณีพบการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่อธิปไตยไทย โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. หน่วยทหารในพื้นที่ตรวจพบทหารกัมพูชา 23 นาย จากลักษณะการแต่งกายคาดว่าเป็นหน่วย BHQ ปฏิบัติการดักซุ่มและตรวจการณ์ฝ่ายไทย บริเวณทิศตะวันตกของเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยประมาณ 100 เมตร จึงได้ยิงขับไล่จนฝ่ายกัมพูชาหลบหนีไป
เมื่อมั่นใจว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้ว หน่วยจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ และตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 บริเวณจุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่ม 1 ทุ่น จึงได้ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด พร้อมทำเครื่องหมายไว้ เพื่อรอรับการสนับสนุนจากชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด ต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอีกครั้ง พบการวางทุ่นระเบิด PMN-2 เพิ่มอีก 2 ทุ่น (รวมเป็นทั้งหมด 3 ทุ่น) พร้อมลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด 2 ลูก และตะปูเรือใบจำนวนมาก
พล.ต.วินธัยกล่าวอีกว่า เหตุการณ์นี้ปรากฏชัดเจนอีกครั้งว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากผลการประชุม GBC ที่ผ่านมาในหลายข้อ ทั้งการยั่วยุ การรุกล้ำดินแดน และการใช้ทุ่นระเบิดในการลอบทำร้ายฝ่ายไทย การกระทำดังกล่าวย้อนแย้งกับท่าทีที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าฝ่ายไทยรุกราน ทั้งที่ความเป็นจริงและหลักฐานต่างๆ ที่พบ ยืนยันได้ว่ากัมพูชากระทำการรุกรานและละเมิดข้อตกลง รวมทั้งอนุสัญญาออตตาวามาโดยตลอด
“กองทัพบกจะได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้คณะ IOT ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชา และแจ้งเตือนทุกหน่วยตามแนวชายแดนให้เฝ้าติดตามการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิด” โฆษกกองทัพบกกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สุรินทร์ ยังไม่น่าไว้ใจ โดยเฉพาะแถวปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก ที่ทหารไทยพบพิรุธทหารเขมร 3 นาย ลอบเข้ามาสังเกตการณ์ดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยทางฝั่งตะวันตกของเนิน 350 และยังเจอทุ่นระเบิดนั้น พบว่าเมื่อช่วงเช้าได้ยินเสียงปืนกลดังขึ้น 3 ชุด ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความกังวลว่าจะมีเหตุปะทะกันอีกครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แม้ทางการจะยังไม่มีคำสั่งเรื่องการอพยพ แต่ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้อพยพออกมาเป็นบางส่วนแล้ว โดยไปอยู่ศูนย์อพยพ