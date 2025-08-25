‘บุญสงค์’ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำลาตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ

‘ปลัดบุญสงค์’ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำลาตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ ก่อนนั่งผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ ข้าราชการแรงงานร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่ชินพรหมมา เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี
โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเกริกไกร นาสมยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ ณ บริเวณโถงด้านล่างกระทรวงแรงงาน
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยด้วยความเป็นกันเองกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความผูกพัน