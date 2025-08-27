ไฟไหม้บ้านปชช. ซอยเพชรเกษม 54 กทม. จนท.รุดควบคุมเหตุ

ไฟไหม้บ้าน ปชช. ซอยเพชรเกษม 54 กทม. จนท.รุดควบคุมเหตุ
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 27 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคกำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 11.31 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคถึงที่เกิดเหตุแล้ว ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่เกิดเหตุประกอบกิจการให้เช่าพักอาศัย เป็นอาคาร 5 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 4 เพลิงลุกไหม้เสียหายตู้เย็น เครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ลุกลามประตูและฝาผนัง พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 4 ตารางเมตร ประชาชนใช้ถังดับเพลิงทำการดับเพลิงสงบ ก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการระบายควันและความร้อน
สันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้เย็น เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต