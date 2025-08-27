ไฟไหม้อาคารที่พักพนักงาน ซอยเจริญนคร 46 คาดไฟฟ้าลัดวงจร จนท.คุมเพลิงได้แล้ว

เพลิงไหม้อาคารห้องพักพนักงาน ซอยเจริญนคร 46
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม พนักงานสอบสวน สน.สำเหร่ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสานรถดับเพลิงจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ที่บริเวณที่ชั้น 3 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลาม ใช้เวลา 10 นาทีเพลิงจึงจะสงบ
จากการสอบถามนายหนึ่ง เจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไชค์ใกล้จุดเกิดเหตุ เล่าว่า ขณะเกิดเกตุกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ที่ร้าน พบกลุ่มควันลอยลงมาจากอาคารดังกล่าวจึงเดินออกมาดูใกล้ๆ ก็เห็นแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากห้องพักพนักงาน บริเวณชั้น 3 จึงเร่งประสานเพื่อน ซึ่งเป็นอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เร่งมาระงับเหตุ
นายหนึ่งกล่าวว่า ในส่วนจุดเกิดเหตุนั้นตนก็ตกใจกลัว เนื่องจากร้านตนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ติดกัน ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จุดเกิดเหตุไม่มีคนงาน เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นแค่ที่พักของคนงาน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในอาคารดังกล่าว พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างทำการสอบสวนหาสาเหตุและให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนต่อไป