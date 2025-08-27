ชวนแต่งชุดไทย เที่ยวงาน สานศิลป์ 120 ปี พระตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตร. 30-31 ส.ค.นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนสวมชุดไทยเที่ยวงาน “สานศิลป์ 120 ปี พระตำหนักจิตรลดา” ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผู้บังคับการกองสารนิเทศ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงาน “สานศิลป์ 120 ปี พระตำหนักจิตรลดา” ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนเป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญต่อกิจการตำรวจไทย
งานสานศิลป์ 120 ปี พระตำหนักจิตรลดา มีไฮไลต์กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน และนิทรรศการภาพถ่าย “จากอดีตสู่ปัจจุบัน”, การเสวนาโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัณฑิต จุลาสัย และ ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์คลาสสิกทรงคุณค่า เช่น พระเจ้าช้างเผือก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก” (Memory of the World) ประจำปี 2568, เรือนแพ, ชั่วฟ้าดินสลาย, สวรรค์มืด ซึ่งสนับสนุนไฟล์โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน),
การจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องแบบตำรวจโบราณ โดยกลุ่มนักจำลองประวัติศาสตร์ Siam Legacy ยุทธนาคมสยาม, การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ตำรวจ, การสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขตำรวจ, กิจกรรมเวิร์กชอปหัตถศิลป์ไทยประยุกต์ เช่น การทำเครื่องหอมตามธาตุเจ้าเรือน เทียนหอมรูปไอศกรีม ยาดมสมุนไพรไทย และงานศิลปะ Marbling Art, กิจกรรมยิงเป้า ลุ้นรับของที่ระลึก, โซน Food Trucks รวมเมนูอาหารและของหวานนานาชนิด ในบรรยากาศร่วมสมัยผสานกลิ่นอายประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานแต่งกายชุดไทย มาถ่ายภาพเช็กอินตามมุมพิเศษที่จัดไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เพื่อสัมผัสเสน่ห์ของสถานที่ประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานทั้งความรู้และความบันเทิง โดยเข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 5057 และ Facebook Fanpage : Police Museum Parusakawan Palace