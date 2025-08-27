ท่อประปาแตก กลางสี่แยกราชปรารภ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม จนท.เร่งแก้ไข
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority)” รายงานเหตุการณ์
ขณะนี้ (27 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น.) เกิดเหตุท่อประปาแตกรั่วจากอุบัติเหตุ งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม บริเวณกลางสี่แยกราชปรารภ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประเมินการแก้ไข เบื้องต้นจำเป็นต้องเร่งปิดประตูน้ำท่อประปา เพื่อไม่ให้น้ำท่วมผิวถนน ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มา ณ ที่นี้ สำหรับผลกระทบด้านการให้บริการน้ำประปา จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ล่าสุดทางเพจได้รางานเพิ่มเติมว่า กปน. กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัย ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ครับ