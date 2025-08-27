อัพเดตอาการ 3 ทหาร เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บ ขณะลาดตระเวน ใกล้ปราสาทตาควาย หนึ่งในนั้นขาขาด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่ หน่วยทหารจาก พัน.ร.22 ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนระหว่างฐานปฏิบัติการ บริเวณ หน้าบังเกอร์ 11–12 ด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เหยียบเข้ากับ กับระเบิดแสวงเครื่องชนิด PMN-2 ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ได้แก่
1.พลทหาร อดิสร ป้อมกลาง สังกัดสนาม มว.3 ร้อย.ร.221 บาดเจ็บข้อเท้าขวาขาด ขณะนี้อยู่ระหว่างลำเลียงทางอากาศจาก รพ.พนมดงรัก ไปยัง รพ.สุรินทร์ พร้อมชุด Sky Doctor
2. จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ สีชิน สังกัดสนาม มว.3 ร้อย.ร.221 ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่แผ่นหลัง อาการบาดเจ็บเล็กน้อย ส่งกลับเข้ารับการรักษาที่ รพ.พนมดงรัก
3.พลทหาร ธรรณ์ณธร เทากระโทก สังกัดสนาม มว.3 ร้อย.ร.221 บาดเจ็บที่ข้อมือซ้าย อาการไม่รุนแรง ส่งกลับเข้ารับการรักษาที่ รพ.พนมดงรัก
ขณะนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย