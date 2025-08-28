‘ผู้ช่วยสำราญ’ ตรวจเยี่ยม ผู้บังคับกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 450 นาย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคมพลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย. พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยในพิธีเปิดมีผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบหน้างานความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะมีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับ
โดยโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ นี้ พลตำรวจโท สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เมืองหลวงที่สำคัญ และการปฎิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญกับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว
จึงได้มอบหมาย พลตำรวจตรี มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 เข้าร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการอบรม โดยมี พลตำรวจตรี ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผู้บังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนให้การต้อนรับและ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ในสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน จำนวนกว่า 450 นาย อย่างใกล้ชิด ณ ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายและแนะนำการปฏิบัติจากประสบการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ เพื่อข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ชุมนุมสาธารณะปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความสงบสุขและอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนและสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร