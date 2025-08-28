กรมปกครอง สั่งฝ่ายปกครอง จับตาสแกนม่านตาแลกคริปโท อย่าให้เกิดการหลอกปชช.

กรมการปกครอง สั่งฝ่ายปกครอง จับตากิจกรรมสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโท อย่าให้เกิดการหลอกลวงปชช. ย้ำตร.ไซเบอร์อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลกระทบ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กรมการปกครอง แจ้งว่า ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลใช้อุปกรณ์สแกนม่านตา ชื่อว่า Orb ในการสแกนเก็บข้อมูลม่านตาของประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนตามห้างสรรพสินค้า และชักชวนไปใช้แอพพลิเคชันเพื่อแลกกับเหรียญเงินดิจิทัลคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นเงินประมาณ 500 – 1,000 บาท
กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลม่านตาดังกล่าวนั้น ไม่ใช่การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หรือส่วนราชการใด ๆ
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในท้องที่ สอดส่องการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่าให้เกิดการหลอกลวงประชาชน เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากประชาชนถูกหลอกลวงไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
