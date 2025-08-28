ขสมก.แถลงการณ์แจง รถเมล์สาย 556 ชนจยย. ก่อนเสียหลักพุ่งเข้าตู้ยาม มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขสมก. พร้อมบวก ออกแถลงการณ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง อุบัติเหตุรถโดยสารสาย 556 (4-64) บริเวณถนนไร่ขิง-ดอนหวาย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 น. รถโดยสารปรับอากาศ สาย 556 (4-64) หมายเลข 6-55043 เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนไร่ขิง-ดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยขณะมุ่งหน้าจากอู่วัดไร่ขิง ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้เกิดเหตุชนรถจักรยานยนต์ และเสียหลักพุ่งเข้าชนตู้พักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนได้รับความเสียหาย ทั้งยังเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ ขสมก.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อุบัติเหตุไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และได้ติดต่อญาติผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งประสานบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการชดเชยค่าเสียหาย และเยียวยาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินของเอกชนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งในส่วนของความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองผู้ประสบภัยที่ ขสมก.ได้จัดทำไว้ และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว ขสมก.จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพให้กับผู้เสียชีวิตต่อไป
ทั้งนี้ ขสมก.จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตได้รับการชดเชยและการเยียวยาอย่างครบถ้วน โดย ขสมก.จะปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริการที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และจะเข้มงวดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการเดินรถให้มีความระมัดระวังต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
วันที่ 28 สิงหาคม 2568