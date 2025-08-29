บ้านหนองจาน รับกฎอัยการศึก จนท.คุมเข้ม ตั้งด่านตรวจ คัดกรองประชาชน

บ้านหนองจาน รับกฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่คุมเข้มตั้งด่านตรวจเป็นระยะคัดกรองประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าพื้นที่บ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ลงนามในประกาศกองกำลังบูรพา เรื่องกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย โดยใช้กฎอัยการศึก คุมพื้นที่ “บ้านหนองจาน” ขีดเส้นถ.ศรีเพ็ญ เป็นแนวรักษาความสงบ -ห้ามพกพาอาวุธ-ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงโดยพลการ
บรรยากาศล่าสุดเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยกลุ่มมวลชนในพื้นที่ที่เคยมาชุมนุมวันนี้บางตา และไม่มีเวทีปราศรัย ไม่มีรถเครื่องเสียง แต่ยังคงมีประชาชนจากนอกพื้นที่เดินทางเข้าไปที่บ้านหนองจานในลักษณะตั้งใจไปทำคอนเทนท์เพื่อลงโซเชียลทั้งการเช็คอินในเฟซบุ๊ก หรือถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อต้องการเผยแพร่ลงในติ๊กต็อก
ทั้งนี้ หลังใช้กฎการควบคุมพื้นที่ได้มีการสับเปลี่ยนกำลังทหารจากปกติมาเป็นสารวัตรทหารในการควบคุมบริเวณถนนศรีเพ็ญที่เคยเป็นจุดชุมนุมรวมถึงมีการตั้งจุดตรวจของสารวัตรทหารและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นระยะเพื่อสอบถามและคัดกรองบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานด้วย