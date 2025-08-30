เร่งค้นหายาย 70 ปี หลงป่า ให้เจอก่อนพรุ่งนี้ พายุดีเปรสชันจ่อถล่มหนัก 

เร่งค้นหายาย70ปีหลงป่าก่อนพรุ่งนี้พายุดีเปรสชันจ่อถล่มหนัก
วันที่ 30 สิงหาคม ขณะที่ จ.ชัยภูมิ เกิดเหตุมีบุคคลเข้าไปหาเก็บของป่าบนเทือกเขาพังเหย และหลงหายเข้าไปในป่าจนทางญาติๆไม่สามารถติดต่อได้มาตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วย อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และ ม.13 เจ้าของพื้นที่ พร้อมชาวบ้านและญาติๆได้ช่วยกันออกค้นหา มาต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวผู้สูญหายชื่อ นางหลงมา(ยายคูณ) พิมพ์เสน อายุ 70 ปี ชาวบ้านเลขที่ 22 หมู่ 8 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
หลังยายคูณ หลงทางในป่าบนเทือกเขาพังเหยเพื่อไปหาเก็บเห็ดที่ดอยสวรรค์ ตำบลหนองบัวระเหว ซึ่งล่าสุด ก็ยังไม่พบตัวและเจ้าหน้าที่ก็ยังเร่งมุ่งหน้าค้นหาต่อไป ซึ่งวันนี้ขณะนี้(30 ส.ค.68)เริ่มประสบปัญหามีฝนตกหนักมากขึ้นต่อเนื่องบนเทือกเขาพังเหย ซึ่งต้องเร่งค้นหาตัวคุณยายคูณ วัย 70 ปี ให้เจอให้ได้ก่อนวันนี้
ซึ่งคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้(31ส.ค.68) จ.ชัยภูมิ จะมีฝนตกหนักบนเทือกเขาพังเหยรุนแรงหนักสุดในวันพรุ่งนี้ ที่ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (100/2568) เรื่อง พายุ “ดีเปรสชัน” และจะส่งผลเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” และในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.68 นี้ จ.ชัยภูมิ จะเกิดฝนตกหนัก และจะเป็นปัญหาในการออกค้นหาผู้หลงหายเข้าไปในป่าในครั้งนี้ด้วย ที่ทางชุดเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องงดการออกค้นหาไว้ก่อนหากมีฝนหนัก เพราะมีความเสี่ยงสูงขณะเกิดฝนตกฟ้าคะนองรุนแรงที่จะเสี่ยงเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ชุดออกค้นหาทั้งหมดอีกด้วย