ทพ.23 จัดชุดทหารช่าง สร้างบ้านใหม่ให้ อส.ทพ.ประวิทย์ วีรบุรุษ ชายแดนไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.68 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 (ทพ.23) จัดชุดช่างของหน่วยร่วมกับ ชุด ช.11 พัน 602 รวมจำนวน 16 นาย ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนบ้านหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมให้กับ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน บ.โนนโพธิ์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อตอบแทนความกล้าหาญและการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทำให้ อส.ทพ.ประวิทย์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิด บ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยปัจจุบันบ้านได้สร้างเสร็จ 100% พร้อมเข้าอยู่ได้เรียบร้อย
ทั้งนี้ พ.อ.กัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 (ผบ.ทพ.23) จะดำเนินการสร้างซุ้มขายเครื่องดื่มให้กับภรรยาของ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด และขนมในการก่อสร้างครั้งต่อไปอีกด้วย เพื่อเป็นการดูแลนักรบผู้เสียสละและตอบแทนความกล้าหาญและการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างกล้าหาญ