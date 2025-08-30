ด่วน! ‘ชาย’ ตกท่อลึก 15 เมตร ซอยสวนผัก ตลิ่งชัน จนท.เร่งช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 20.49 น. วันที่ 30 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ เหตุช่วยเหลือประชาชนตกท่อ ซอยสวนผัก 10 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ กำลังไปที่เกิดเหตุ
ต่อมา เวลา 20.53 น. เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บเป็น เพศชาย ตกท่อปูนความลึกประมาณ 15 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ
เบื้องต้นมีรายงานว่า ชายรายดังกล่าวยังสามารถสื่อสารและตอบคำถามเจ้าหน้าที่ได้ ประสานอุปกรณ์นำขึ้นจากท่อ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป