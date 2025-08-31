น้ำป่าทะลักหล่มสัก ระดับน้ำฝายวิกฤต เตือนภัยสีแดง แจ้งเตือน ปชช.ขนของขึ้นที่สูง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากไหลเอ่อล้น ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก ดังนี้
1.ระดับน้ำบริเวณฝายศรีจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอิบุญ ระดับไหลผ่านฝายระดับน้ำไหลเสมอกันทั้งเหนือฝาย-หลังฝาย เริ่มลดลง สูงกว่าสันฝายประมาณ 0.80 เมตร ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมวลน้ำไหลมาจากอำเภอหล่มเก่ายังไหลมาไม่ถึงฝายศรีจันทร์ ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ต.ท่าอิบุญ ต.สักหลง ระดับเตือนภัยสีแดง
2.ระดับน้ำบริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 0.40 เมตร สูงกว่าสันฝาย 4.17 เมตร สูงกว่าระดับวิกฤต 0.67 เมตร (ระดับวิกฤตสูงกว่าสันฝาย 3.50 เมตร) ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็ว/ไหลเร็ว คาดว่า 6-7 ชั่วโมง จะถึงเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว/เทศบาลเมืองหล่มสัก ขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำ ระดับเตือนภัยสีแดง
3.ระดับน้ำบริเวณสะพานตาลเดี่ยว ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.56 เมตร อยู่ในระดับ 7.28 เมตร (ระดับตลิ่ง 8.30 ม.) ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ไหลเร็ว ขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำ เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก/เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ระดับเตือนภัยสีแดง
4.อำเภอหล่มสัก ณ เวลานี้ ในพื้นที่อำเภอยังมีฝนตกมีฝนตกเล็กน้อย กระจายเต็มพื้นที่ ได้แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย รองรับสถานการณ์ เพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และได้แจ้งเตือนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสัก รวมถึงลำน้ำสาขา ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ประชาชนให้ขนของขึ้นที่สูง และให้เฝ้าระวัง ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก และลำน้ำสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงติดตามข่าวสาร แจ้งเตือน จากทางราชการ เฝ้าระวังอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว