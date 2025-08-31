ผอ.เขตราชเทวี เข้มอนุสาวรีย์ชัยฯ จัดจนท.นับร้อย เช็กยิบเซฟตี้ รอบม็อบค้านนายกฯพท.

กทม. ผนึกตร.นครบาล ร่วมดูแลความปลอดภัยการชุมนุมอนุสาวรีย์ชัยฯ 3 มิติ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายสบโชค ณ ศรีโต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินฯ เพื่อแสดงจุดยืน ไม่รับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทย ว่า กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการชุมนุมสาธารณะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชุมนุมและประชาชนโดยรอบ 2. ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร และ 3. ด้านการบริการประชาชน
โดย กทม. ให้การอนุเคราะห์พื้นที่สำนักงานเขตราชเทวีในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.ส่วนหน้า) พร้อมเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดมายัง ศปก.ส่วนหน้า สนับสนุนไฟส่องสว่าง (บอลลูนไลท์) รถพยาบาลกู้ชีพ รถดับเพลิง นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 8 คัน บริเวณจุดเกาะดินแดง 3 คัน จุดเกาะพญาไท (ใต้ทางด่วน) 2 คัน จุดเกาะราชวิถี 2 คัน และจุดสมาคมบำเพ็ญประโยชน์ 1 คัน สนับสนุนรถสูบ/เติมน้ำ 7 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 35 คน อีกทั้งได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 140 นาย
นายสบโชค ระบุด้วยว่า ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจค้นพื้นที่ บุคคล สิ่งของต้องสงสัย รวมถึงพาหนะที่เข้าออกพื้นที่การชุมนุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน ทั้งส่วนชุมนุมและส่วนอื่นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด