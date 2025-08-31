ตำรวจคุมเข้ม ระดมกำลัง 2,400 นาย ดูแลม็อบ รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ยานนาวา ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 แถลงผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลการชุมนุม “รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย” บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 2,400 นาย ครอบคลุมภารกิจหลัก 15 ด้าน เน้นการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการให้บริการประชาชน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย มีการตั้งจุดตรวจพื้นที่ชั้นกลาง 6 จุด จุดเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุ 13 จุด และจุดคัดกรองในพื้นที่ชั้นในอีก 8 จุด รวมถึงบนสกายวอร์ก 6 จุด โดยมีชุดเก็บกู้ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) และสุนัข K-9 ตรวจค้นบุคคลและสิ่งของต้องสงสัย พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสิ่งของบริจาค เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสก่อสถานการณ์ ขณะเดียวกันติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า 100 ตัวรอบพื้นที่ชุมนุมและบริเวณต่อเนื่อง
ด้านการจราจร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 กำหนดการเฝ้าระวัง 3 ระดับ โดยเวลา 11.30 น. การจราจรยังอยู่ในระดับ 1 สามารถสัญจรได้ตามปกติ พร้อมจัดเส้นทางพิเศษสำหรับรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วน 1197 เพื่อให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่ทันทีสำหรับการบริการประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริพร้อมนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งรถพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจและศูนย์นเรนทร โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหญิงประจำจุดเพื่อช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล
พ.ต.อ.พันษา กล่าวย้ำถึงข้อกฎหมายการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่ว่าต้องประกอบด้วย 3 เงื่อนไข คือ 1. ตัวโดรนต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนและได้รับอนุญาตจาก กสทช. พร้อมทำประกันภัยบุคคลที่สาม 2. นักบินต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือน และ 3. ต้องมีการแจ้งการบิน หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ต้องแจ้งศูนย์โดรน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่วนต่างจังหวัดแจ้งตำรวจในพื้นที่ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังเหตุระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ตรวจพบอาวุธมีด 1 เล่ม และคัตเตอร์ 2 เล่ม โดยผู้ครอบครองระบุว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีที่ สน.พญาไท เบื้องต้นด้านการข่าวยังไม่พบสิ่งผิดปกติและไม่มีเหตุร้ายที่น่ากังวล สถานการณ์ทั่วไปเป็นปกติ