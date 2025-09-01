ขสมก. แถลงการณ์เสียใจ รถเมล์สาย 136 ทับจยย.เสียชีวิต พร้อมเยียวยา-ชดเชย
จากกรณี จยย.โดนรถเมล์ทับเสียชีวิตชาย 1 ราย ยังไม่ทราบชื่อ พื้นที่ สน.ทองหล่อ ที่เกิดเหตุอยู่ ถนนอโศกมนตรี ช่วงใกล้แยกอโศก-สุขุมวิท ทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถติดเป็นจำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกแถลงการณ์ ดังนี้
แถลงการณ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง อุบัติเหตุรถโดยสารสาย 136 (3 – 47) บริเวณถนนอโศกมนตรี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 07.40 น. รถโดยสารปรับอากาศ สาย 136 (3 – 47) หมายเลข 4 – 80233 จากหมอชิต 2 มุ่งหน้าอู่คลองเตย บริเวณถนนอโศกมนตรี เกิดเหตุรถจักรยานยนต์แซงขวาเสียหลักลื่นไถลเข้าล้อหลัง ด้านขวารถโดยสารคันดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ ขสมก. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อุบัติเหตุ ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และได้ติดต่อญาติผู้เสียชีวิต พร้อมทั้ง ประสานบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการชดเชยค่าเสียหาย และเยียวยาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้งในส่วนของความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองผู้ประสบภัยที่ ขสมก. ได้จัดทำไว้ และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว ขสมก. จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพให้กับผู้เสียชีวิตต่อไป
ทั้งนี้ ขสมก. จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตได้รับการชดเชยและการเยียวยาอย่างครบถ้วน โดย ขสมก.จะปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริการที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และจะเข้มงวดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการเดินรถ ให้มีความระมัดระวังต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
วันที่ 1 กันยายน 2568