ไทย-มาเลยเซีย ร่วมประชุม RBC ครั้งที่ 117 ถกแก้ไขปัญหา ลอบเข้าเมือง-ค้ามนุษย์-ยาเสพติด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 117 เสริมสร้างความร่วมมือชายแดนอย่างมั่นคง ณ ห้องประชุม Angsana Ballroom 2 โรงแรม อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นำโดย พลตรี อภินันท์ แจ่มแจ้ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ,ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 และพลโท ดาโต๊ะ มาเล็ก ราซัค บิน ชูลัยมาน ผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย เป็นประธานร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือ การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูล ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การลักลอบเข้าเมือง การขนสินค้าผิดกฏหมาย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และปัญหาอื่นๆตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ทหาร และเจ้าหน้าที่ชายแดน โดยทั้งสองตระหนักว่า กลไก RBC ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง แต่ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และความเคารพซึ่งกันและกันของชุมชนชายแดน