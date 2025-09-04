ในประเทศ

หนองจานเดือด ชาวกัมพูชาถือท่อนไม้ ประจันหน้า ทหารไทย ไม่พอใจโดนขับไล่

หนองจานเดือด กัมพูชาใช้โล่มนุษย์ ถือท่อนไม้ ยาว 2 ม. ประจันหน้า ทหารไทย ไม่พอใจป้ายขับไล่ออกจากบ้านหนองจาน 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บ้านบ้านหนองจาน  อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ชาวกัมพูชา รวมตัวกดดันทหารไทย ประท้วง ป้ายแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยไทย ของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯ สระแก้ว

โดยชาวกัมพูชาประกอบด้วย ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก  เข้ากดดันทหารไทยที่อยู่หน้าแนว โดยมี วัยรุ่นชาวกัมพูชา ใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธ ขนาดประมาณ 2 เมตร ในขณะที่ทหารกัมพูชายืนคุมเชิง อยู่ด้านหลัง พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเกิดเหตุ พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่1 อยู่ระหว่าง ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองกำลังบุบูรพา จ.สระแก้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง