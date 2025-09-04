หนองจานเดือด ชาวกัมพูชาถือท่อนไม้ ประจันหน้า ทหารไทย ไม่พอใจโดนขับไล่

หนองจานเดือด กัมพูชาใช้โล่มนุษย์ ถือท่อนไม้ ยาว 2 ม. ประจันหน้า ทหารไทย ไม่พอใจป้ายขับไล่ออกจากบ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บ้านบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ชาวกัมพูชา รวมตัวกดดันทหารไทย ประท้วง ป้ายแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยไทย ของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯ สระแก้ว
โดยชาวกัมพูชาประกอบด้วย ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก เข้ากดดันทหารไทยที่อยู่หน้าแนว โดยมี วัยรุ่นชาวกัมพูชา ใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธ ขนาดประมาณ 2 เมตร ในขณะที่ทหารกัมพูชายืนคุมเชิง อยู่ด้านหลัง พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเกิดเหตุ พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่1 อยู่ระหว่าง ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองกำลังบุบูรพา จ.สระแก้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตะลึง รวบ บ.ประกันรถ ทำให้กว่า 200 อู่ ลวงขายแพ็คเกจเก๊ ฮุบเบี้ยประกัน 30 ล้าน
- ‘นฤมล’ ปัดตอบนั่ง รมว.ศธ.ต่อ ขอรอผลโหวตนายกฯคนที่ 32 ก่อน มั่นใจสหกรณ์กลางสกสค.เดินหน้าต่อ
- กรมพัฒน์ เปิด 5 หลักสูตรวิถีชุมชน เรียนออนไลน์ฟรี! ได้วุฒิบัตร ต่อยอดทำกิน
- ข่าวดี! เปิดรับชายไทย ฝึกงานญี่ปุ่น IM Japan ภาคการผลิต-ก่อสร้าง สมัครฟรี มีเบี้ยเลี้ยง