อดีตทีมงาน เจน ญาณทิพย์ เผย รับบริจาคทอง สร้างเจดีย์แต่ทองหาย ขาย ‘กรามหมู’ อ้างของขลัง

อดีตทีมงาน เจน ญาณทิพย์ เผยรับบริจาคทองสร้างเจดีย์แต่ทองหาย ขาย ‘กรามหมู’ อ้างของขลัง มีที่เดียวในโลก “ญาณทิพย์โอสถ” เทวดาให้สูตร?
หลังจากที่ “เจน ญาณทิพย์” งานเข้าเต็มๆ ถูกเปิดโปงว่าอ้างตัวเป็นผู้วิเศษต่อจาก “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เรี่ยไรเงินบริจาค เข้าบัญชีส่วนตัว อ้างจะนำเงินไปซื้อทองสร้างเจดีย์ ขาย “กรามหมู” อ้างเป็นของขลัง ป้องกันโรคคางทูม คุณไสย มนต์ดำ แต่แท้จริงซื้อแบบเหมาเข่งมา ทีมงานจิตอาสาเขียนยันต์เอง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน รายการ โหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” สัมภาษณ์ แมน – บี – ใบหม่อน – เอก อดีตทีมงานจิตอาสาของ เจน ญาณทิพย์ มีเรื่องไม่สบายใจที่อยากบอกให้สังคมรับรู้ มาพร้อม “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
คุณแมน อยู่กับเจน ญาณทิพย์นานหรือยัง?
แมน : ผมอยู่กับเขาประมาณปีครึ่งครับ ออกมาได้สัก 3 ปีแล้ว รู้จักตามทัวร์บุญ ผมไปทำเรื่อยๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิดและช่วยเหลืองานเขา
อะไรที่ทำให้อยากเข้าไปฝากตัวเป็นคนของเจน ญาณทิพย์?
แมน : รู้สึกว่าแนวทางการทำบุญของเขา ณ ตอนนั้นค่อนข้างโอเค เช่นการเทปูน ได้เทจริงๆ กับมือเราจริงๆ ไม่ใช่แค่เอาเงินไปให้วัด แล้ววัดจัดการต่อ เขาให้ทุกคนถือกระป๋องปูนไปร่วมทำด้วย รู้สึกว่ามันแปลก มันโอเค ก็ต่อแถวเรียงกระป๋องปูน แล้วเทตามจุด
เพื่อให้ได้บุญ คุณก็เป็นหนึ่งที่ไปเทเหมือนกัน คุณไปมั้ย?
บี : ผมเป็นคนเฝ้าสำนัก
คุณต้องใกล้ชิดมาก?
บี : คุยไลน์กัน ส่วนมากเกี่ยวกับสำนักจะรู้
คุณเหมือนกันมั้ย?
ใบหม่อน : เป็นจิตอาสา ดูแลเรื่องเทปูน กิจกรรมต่างๆ ทาสีก็ดูแลเรื่องสี อยู่จุดเอากระป๋องตีกลับตอนเทปูนค่ะ
เอกล่ะ?
เอก : เป็นจิตอาสาเขาเหมือนกัน
เสียงคุ้นๆ ไปเล่าเรื่องกรามหมูกับคุณพุทธใช่มั้ย?
เอก : ใช่ครับ (หัวเราะ)
คุณทำกรามหมูให้เขาไปบูชา?
เอก : ครับ
คุณแมนฝากตัวเป็นศิษย์แล้วยังไงต่อ?
แมน : มีกิจกรรมอะไรถ้ามีเวลาว่างจะเข้าไปช่วยตลอด ช่วงโควิดก็ไปแพ็กของ ช่วยแรงและช่วยเงินด้วย งานอีเวนต์เขาเยอะมากในแต่ละเดือน ก็เข้าไปช่วยเรื่อยๆ
คุณจดอะไรมา?
แมน : เกี่ยวกับเรื่องทองที่เขาเปิดรับบริจาคและเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ ที่ว่าจะเอาไปหลอมในเศียรพระจุดนึง อีกจุดจะเอาไปใส่ในเจดีย์ ผมเข้าไปช่วยเรื่องทองตรงนั้น ผมเข้าไปประมาณ 3 ครั้ง แต่อีเวนต์ทองยาวกว่านั้น เหมือนเขาระดมทองเพื่อเอาไปหลอมใส่เกศพระก่อน แล้วเก็บไว้ในเจดีย์เป็นสองเคส
อันนึงเป็นทองเอาไปหลอมใส่เกศพระ อีกหนึ่งอีเวนต์คือเอาทองไปบรรจุในเจดีย์?
แมน : เป็นแร่รัตนชาติ เป็นหยกเป็นมุก เป็นของที่ไม่สามารถหลอมได้ ก็จะเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ แต่เปิดรับบริจาคพร้อมกัน ถือเป็นอีเวนต์เดียวกัน แต่แยกเป็นประเด็น
เขาเปิดรับบริจาคทอง คนบริจาคเยอะมั้ย?
แมน : ส่วนใหญ่ส่งไปรษณีย์ค่อนข้างเยอะ เป็นหลักเลย คนทางบ้านเวลาดูไลฟ์สด เขาก็ฟังว่าทำแบบนี้ได้บุญอย่างนี้ๆ เกิดความเลื่อมใสก็ส่งกันมาเยอะเลย
เขาแจ้งมั้ยว่าเก็บที่เจดีย์ไหน วัดไหน?
ใบหม่อน : สำนักปฏิบัติธรรมของเขา ที่เพชรบูรณ์ค่ะ สำนักเสร็จแล้วค่ะ
เจดีย์เสร็จหรือยัง?
ใบหม่อน : เสร็จแล้วค่ะ
ทองไปอยู่ในเจดีย์หรือยัง?
ใบหม่อน : ยังค่ะ
เจดีย์เสร็จนานแค่ไหน?
บี : นานมาก
ทำไมทองไม่ไปอยู่ในเจดีย์?
แมน : เขาให้เหตุผลว่าเจดีย์รั่วครับ และมีโจรมาปล้นของที่สำนักเขาด้วย เขาเลยยังไม่เอาทองไปไว้
แล้วทองอยู่ไหน?
แมน : อยู่ที่บ้านเขาครับ
อาจเป็นมุมเขา เขาอาจรอเอาทองไปไว้ในภายหลังหรือเปล่า?
แมน : ประมาณ 3 ปีกับอีก 8 เดือนแล้วครับ เขารอนานมาก แต่คลิปที่เขาไลฟ์สด เขาพูดประมาณว่าเขาจะทำต้นปี 65 ปิดรับตอนธ.ค.ปี 64 แล้วต้นปี 65 จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่เขาตั้งใจไว้ แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลย
แร่รัตนชาติ มันเป็นเฉพาะเจน ญาณทิพย์มั้ย?
แมน : เขาน่าจะพูดผิดมากกว่า แต่ส่วนใหญ่ของที่เขาพูดจะเป็นอัญมณี เพชรพลอยต่างๆ เป็นมุกเป็นหยก เครื่องเงิน
3 ปียังไม่เอาทองใส่เจดีย์ เขาบอกเจดีย์รั่ว แล้วเขาไม่ทำใหม่เหรอ?
แมน : เป็นคำถามที่ผมสงสัยเหมือนกัน ว่าทำไมเขาถึงไม่ทำ ทำไมไม่ซ่อม
ทนายแก้ว : มันรั่วจริงมั้ย
บี : จริงๆ ซ่อมเสร็จก่อนผมลาออกมา ผมเป็นคนดูเองว่าจุดไหนรั่วบ้าง ก็ค่อยๆ อุดทีละจุดจนครบแล้ว
ทนายแก้ว : ที่โจรขึ้นไปขโมยมีจริงมั้ย
บี : มีจริงครับ แต่ด้วยไทม์ไลน์ที่เขาแจ้งมา โจรขึ้นก่อนแล้วค่อยเปิดรับทอง พอเปิดรับทองปุ๊บก็จ้างคนเฝ้าสำนัก จากนั้นก็ไม่มีโจรแล้วครับ
เหตุผลมันฟังไม่ได้เหรอ?
แมน : ไม่ได้ครับ เพราะโจรเข้าเดือน 8 แต่เขาเปิดรับเดือน 11 ในปีเดียวกัน เขาเปิดรับทีหลัง โจรเข้าไปก่อนแล้ว เขารู้อยู่แล้วว่ามีโจร แล้วเขาจะเปิดเพื่ออะไร
โจรเข้าก่อนเปิดรับบริจาค ก็ต้องให้คุณเจนออกมาชี้แจง หรือจะสื่อเข้าร่างแก้วก็ได้ ให้พูดแทนหน่อย?
ทนายแก้ว : เดี๋ยวพี่(หัวเราะ) ทำไมได้หรอก ไม่มีทางหรอก
จากนั้นยังไงต่อ?
แมน : ไม่มีการดำเนินการเรื่องทองมาสักพัก จนต้นปี 68 ทุกคนลืมไปหมดเลยเรื่องทอง ต้นปีมีคนทวงถามว่าตกลงคุณเอาทองไปทำหรือยัง ไม่เห็นถ่ายรูปอะไรออกมาเลย เพราะปกติเขาติดไลฟ์สดมาก ชอบไลฟ์โชว์ พอมีคนทวงถาม เขาก็ออกมาแก้ตัว โดยคนออกมาแก้ตัวคือคุณรุ้งตะวัน
ใช้คำว่าออกมาชี้แจงดีกว่า ในมุมที่หลายคนอาจเข้าใจเขาผิด เดี๋ยวเขาไม่สบายใจ เขาก็ออกมาชี้แจง ฟังแล้วไม่เข้าทางเหรอ?
แมน : คลุมเครือนิดนึง เพราะชี้แจงแต่ไม่ทำอยู่ดี
คุณต้องการถามว่าทองอยู่ไหน ครบมั้ย คุณรู้มั้ยว่ามีทองเท่าไหร่?
แมน : ผมไม่รู้ครับ แต่ที่ผมเข้าไปประมาณ 3 ครั้งเกี่ยวกับทอง ผมมองคร่าวๆ โลนึงต้องถึงแน่นอน ไปช่วยเขาคัดแยก ว่าอันนี้สำหรับกิจกรรมหล่อ อันนี้สำหรับกิจกรรมใส่เจดีย์ ผมว่าถึงโล เพราะมีทองแท่ง 5 บาท 3 บาท 1 บาท มีทองรูปพรรณอีก แต่ผมประเมินด้วยสายตานะ ไม่รู้จริงๆ จะถึงหรือไม่
นี่เป็นแค่การตั้งข้อสังเกต วันนั้นเขาชี้แจงว่าทองยังอยู่ เอาใส่เจดีย์ อีกส่วนเอาไปหลอม หลอมหรือยัง?
แมน : ยังครับ 3 ปี 8 เดือนถึงวันนี้ พระเสร็จแล้ว เกศเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีทอง แม้แต่หลอมก็ยังไม่มี
เอก : ปกติเขาติดไลฟ์สด ถ้าเขาจะหลอม เขาต้องไลฟ์สดอยู่แล้ว
แมน : โดยนิสัยเขาต้องมีการทำคลิปอยู่แล้ว
ถ้าวันนี้เขาออกมาสวนคุณว่า คนบริจาคทองยังไม่พูดสักคำเลย คุณออกมาพูดทำไม?
แมน : ผมก็ร่วมไปด้วยเหมือนกัน
คุณคือผู้เสียหาย ฉะนั้นคุณพูดได้?
แมน : ผมอยากรู้ว่าของผมยังอยู่มั้ย
ทนายแก้ว : จำได้มั้ยของคุณเป็นลายอะไร
แมน : มีรูปอยู่ครับ
กรณีทองที่น้องเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย ยังไม่เห็นมีการหลอม ความผิดเกิดมั้ย?
ทนายแก้ว : เกิดครับ ประมวลกฎหมายอาญา มันมองตรงที่ว่าใครก็ตามที่หลอกลวงชาวบ้าน เต้าเรื่องขึ้นมา มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน ความผิดนี้เป็นความผิดยอมความไม่ได้ ถึงแม้มีการคืนชาวบ้าน แต่ความผิดสำเร็จแล้ว กรณีระดม ต้องมีการทำบัญชี การที่มีทองไหลเข้ามาเยอะๆ ต้องทำบัญชีว่ามาจากใคร รูปแบบเป็นอย่างไร เอาไปหลอมเวลาไหน ถ้าถามว่าสมมติตัวคุณเจนไม่ได้เอาไปทำตามที่พูด มีความผิดมั้ย มีความผิด น้องเองเป็นผู้เสียหายโดยตรงอยู่แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อแผ่นดิน ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความก็ได้ พนักงานสอบสวนสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลย
ถ้าคุณเจนกับคุณรุ้งบอกว่าพวกนี้คิดผิดไปเอง เขาหลอมไปใส่เรียบร้อยแล้ว?
ทนายแก้ว : สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทองเป็นทองปัจจุบันหรือทองในอดีต ต้องมีที่มาว่าโรงหลอมชื่ออะไร เอาที่ไหน รับจ่ายที่ไหน เพื่อดีแคร์ว่าทองของชาวบ้านจริงๆ ทองชาวบ้านมาจากหลากหลายที่ จุดประสงค์เขาต้องการความหลากหลาย เอาทองมาระดมกัน เมื่อเอาไปหลอม ต้องมีโรงหลอม ต้องทำพิธี รายละเอียดตรงนี้ที่ชาวบ้านสนใจ ว่าทองเขาได้อยู่บนเกศพระจริงๆ ตรงนี้ตรวจสอบได้ อ้างลอยๆ ไม่ได้
นี่แค่เรื่องเดียว มีเรื่องอีกเยอะแยะมากมาย พวกคุณที่มามีข้อพิพาท โกรธเคืองกันมาก่อนหรือเปล่า?
แมน : ผมเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเพื่อนจิตอาสาของผมคนนึง ซึ่งผมสนิทมาก เห็นการกลั่นแกล้ง เห็นการสั่งกันว่าห้ามไปคุยกับคนนี้ ไม่อยากให้เราคบกับคนนี้ แล้วแจ้งจิตอาสาทุกคนว่าอย่าไปคุยกับคนนี้ เพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบ แต่ผมคิดว่าคนทำบุญไม่ควรมีนิสัยแบบนี้ พอคนนี้ออกปุ๊บ ผมออกตามเลย
ทนายแก้ว : จิตอาสาได้ค่าตอบแทนมั้ย
แมน : ไม่มีครับ ไปด้วยใจ แล้วจ่ายเงินค่าเดินทาง เวลาไปทัวร์ทำบุญ ก็จ่ายเงินเองหมดเลย
ใบหม่อน : หนึ่งเดือนจะมีหนึ่งครั้ง ทุกอาทิตย์สิ้นเดือนค่ะ
เขามีญาณมั้ย คุณศึกษาประวัติเขามาหรือยัง?
ใบหม่อน : ตอนแรกก็ศรัทธา เชื่อนะคะ แต่พอนานเข้า หลังๆ สาเหตุที่ออก เขามีญาณจริงมั้ย เพราะเขาอ้างว่าใบหม่อนมีความสัมพันธ์สามีภรรยากับพี่ผู้หญิงอีกท่านนึง ทั้งที่ชีวิตจริงเราไม่ได้ชอบผู้หญิง เราชอบผู้ชาย ซึ่งคนนั้นเป็นจิตอาสาด้วยกัน ก็คิดว่าเขามีญาณจริงมั้ย จริงๆ ไม่ได้มีเลย นับถือเขาเป็นพี่สาว แล้วพูดให้จิตอาสาทุกคนฟังด้วย แล้วก็มีเคสนึงที่ไปรู้จักกับลูกทัวร์ เขาฝากเงินจำนวนนึง เขาไม่กล้า เขาบอกว่าฝากใบหม่อนมาทำได้มั้ย เพราะใบหม่อนเป็นจิตอาสา เขาก็ให้ใบหม่อนเอาเงินเข้าบัญชี แล้วใบหม่อนก็โอนให้คุณรุ้งตะวันจำนวน 6 หลัก
6 หลักก็แสน เขาเปิดรับบริจาคเหรอ?
ใบหม่อน : ไม่ค่ะ ลูกทัวร์คนนี้เขามีจิตศรัทธา เขาได้สามีต่างชาติ ก็ฝากเงินส่วนนึงมาทำบุญ เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นจิตอาสา ฝากมาเป็นแสน ก็โอนเข้าบัญชีคุณรุ้งตะวัน ลูกทัวร์บอกว่าเงินนี้เอามาทำบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมอ.เจน ญาณทิพย์ จ.เพชรบูรณ์ ได้โอนเข้าบัญชีคุณรุ้งแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเอาไปทำจริงหรือเปล่าหรืออย่างไร เพราะไม่ได้แจ้งมาว่าเอาไปทำจุดไหน
ไม่ถามไปเลยตรงๆ?
ใบหม่อน : ก็ไม่ได้คำตอบ มีหน้าที่แค่สะพานบุญเฉยๆ เลยไม่ได้ถาม แล้วเราก็แจ้งว่าคนทำบุญคนนี้ชื่ออะไร เขาก็เคยติดต่ออยู่ค่ะ คิดว่าเขาน่าจะแจ้งลูกทัวร์ท่านนั้นแล้ว
เขาอาจเอาไปสร้างแล้วหรือเปล่า ไม่ได้ออกตัวแทนเขานะ?
ใบหม่อน : คาใจตรงที่ว่าเขากล่าวหาว่าใบหม่อนเป็นมิจฉาชีพ สนิทกับลูกทัวร์รวยๆ แล้วก็จะไปหลอกเอาเงินเขา ต่างๆ นานา ก็เลยคาใจว่าเงินตรงนี้ดิฉันโอนให้คุณแล้วนะ ไม่ได้หลอกลูกทัวร์เลย อยากให้ลูกทัวร์คนนั้นทราบด้วยว่าเราไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เราโอนให้คุณรุ้งตะวันแล้ว
เจ้าของเงินหาว่าคุณไม่โอนเหรอ?
ใบหม่อน : คุณรุ้งตะวันค่ะ ชอบกล่าวหากับจิตอาสาทุกคนว่าห้ามคุยกับใบหม่อน
แมน : เขาเคยพูดกับผมว่าอย่าไปยุ่งกับใบหม่อนนะ เขาเป็นมิจฉาชีพ ชอบหลอกเงินลูกทัวร์ เขาไม่ได้เป่าหูผมแค่คนเดียว จิตอาสาเกินครึ่งต้องรู้ข่าวนี้
ทนายแก้ว : เขานี่คือคุณรุ้ง ไม่ใช่คุณเจน
แมน : ทั้งคู่แหละครับ เขานั่งอยู่ด้วยกัน เขาตัวติดกันแทบตลอดเวลา
เขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ?
ใบหม่อน : หมายถึงเราโอนเงินให้เขาแล้ว แต่เขาไม่ได้แจกแจงว่าเอาไปทำอะไร เรากลัวลูกทัวร์จะเข้าใจผิด
ทุกอย่างต้องแยกออกจากกันก่อน เรื่องคุณแมน มีเหตุผล เอาทองมา แต่ยังไม่ได้ใส่ เขาก็ต้องชี้แจงมา ส่วนใบหม่อน โอนเงินเข้ารุ้ง เพื่อทำสถานปฏิบัติธรรม เขาอาจสร้างแล้วก็ได้ อาจไม่ต้องออกมาชี้แจง ผมว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะ?
ใบหม่อน : ก็อยากให้เขาแจ้งลูกทัวร์ท่านนั้นด้วยว่าเขาเอาไปทำแล้วจริงๆ เพราะว่าชื่อเสียงใบหม่อนเสียหายตรงที่ว่ากลายเป็นมิจฉาชีพในวงการของเขาไปแล้ว เขาได้ประณาม
ทนายแก้ว : ลูกทัวร์ที่โอนเงินเขาไม่ได้ติดใจเรื่องนี้หรือเปล่า
ใบหม่อน : ตอนนี้เขาไม่ได้คุยกับใบหม่อนแล้วค่ะ มันมีพูดกัน ใบหม่อนก็ไม่มีหลักฐาน ว่าใบหม่อนชอบไปเรี่ยไรเงินทำบุญกับลูกทัวร์
เขากล่าวหาคุณ คุณเลยออกมากล่าวหาเขาบ้าง?
ใบหม่อน : ไม่ได้กล่าวหา อยากให้เขาออกมาชี้แจง อยากเรียกความบริสุทธิ์ตัวเองคืนมา เพราะเขากล่าวหาในวงการทัวร์บุญเขา เขาพูดกับลูกทัวร์และทีมงานทุกคนว่าใบหม่อนเป็นมิจฉาชีพ ใบหม่อนทำงานให้เขาด้วยใจบริสุทธิ์ จ่ายเงินค่าทัวร์ทุกครั้ง ไม่ได้ค่าตอบแทนเลย แต่กลับมากล่าวหา
ทนายแก้ว : ต้องแจ้งความดำเนินคดี แยกกันเป็นเรื่องๆ การที่เขากล่าวหาคุณเป็นมิจฉาชีพ ถ้าไม่เป็นก็แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับเขา
ทุกอย่างต้องแยกเป็นเรื่องๆ อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ที่เราพูดอยู่เนี่ย เป็นเรื่องสาธารณชน เดี๋ยวคุณจะเสียเปรียบ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าคุณบอกโอนเงินให้เขาไปสร้างของๆ เขาเอง?
ทนายแก้ว : เขาเป็นตัวแทนตัวการกันอยู่แล้ว คุณอาจไม่มีข้อเท็จจริงตรงนั้น อย่าเพิ่งพูดประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยดีกว่าครับ
เดี๋ยวคุณจะเสียเปรียบที่พูดออกมา คุณบี คุณทำหน้าที่อะไร?
บี : ผู้ดูแลสำนัก ทำทุกอย่างแทบจะแทนเขาได้เลย ดูช่างทำงาน ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ ดูระบบ ดูทุกอย่างจริงๆ
รู้จักเขาได้ยังไง?
บี : เริ่มแรกจากคนอวดผี แล้วติดตามมาในเพจ เขารับสมัครงาน ก็สมัครเข้ามาดู พอสมัครปุ๊บก็เข้าง่าย แต่ออกยาก พอจะออก เขาบอกเรามีดวงตายโหง ออกไปแล้วไม่น่ารอด อย่าออกเลย ทำงานที่นี่แหละ ได้เป็นเทวดา เฝ้าหมา ถ้าออกมาผมตาย
ออกมานานหรือยัง?
บี : ออกมา 2 เม.ย.ปีนี้ครับ เขาก็บอกในไลฟ์สดว่าใครที่ด่าเขา ทุกคนเลยนะครับ ต้องตกนรกไปอยู่ในกรงเล็งๆ รอเขาผู้มีญาณมาปลดปล่อย ถึงได้ไปผุดไปเกิด ฉะนั้นทุกคนห้ามด่าเขา
แก้วได้ไปอยู่ในกรงเล็กๆ แล้ว?
ทนายแก้ว : ซวยเลยผม (หัวเราะ)
ถ้าใครว่าผู้มีญาณอย่างเขา ไปอยู่ในกรงเล็กๆ แล้วเขามีญาณจริงมั้ย?
บี : หลักธรรมะง่ายๆ เลยนะครับ ถ้าธรรมะสูง กิเลสก็จะต่ำ ถ้าธรรมะต่ำกิเลสก็จะสูง ผมดูจากการที่เขาใช้แบรนด์เนม ก็เป็นกิเลสอย่างนึง ความอยากได้ อยากมี
มีคนบริจาคให้เขาหรือเปล่า?
บี : เขาน่าจะซื้อเองด้วย แต่ผมไม่มั่นใจนะครับ แต่เท่าที่สัมผัสได้ ผมเคยลองใจเขาอยู่หลายครั้ง เมื่อหลายปีก่อน ญาณอ่านความคิดอาจจะยังอยู่ ไม่มั่นใจว่าเขาฟลุคหรือเปล่าที่ทายถูก เขาทายว่าผมชอบกินปูผัดผงกะหรี่ เขาก็หันมาถามว่าชอบเหรอ แต่เวลาผมทำงาน เขาก็จะทักเข้ามาว่าเนี่ย งานไม่ทำเลยนะ เล่นแต่ติ๊กต๊อก ซึ่งตอนนั้นผมใช้ไอโฟน 8 ผมไม่ได้เล่นติ๊กต๊อก เล่นแต่ไอจีเป็นหลัก ผมก็เอ๊ะ ทำไมเขาทายผิดล่ะ ผมก็เริ่มสงสัย ก็ถามทีมงานที่ออกไปว่า อันนี้ไม่มีญาณใช่มั้ย แล้วที่ผมจะตาย จริงมั้ย พี่ทีมงานบอกว่าเขาก็โดน ทุกคนจะตายหมดแหละ แต่ก็ยังไม่ตาย ทุกคนรอดชีวิตหมด ผมก็คิดว่างั้นผมออกไปดีกว่า ผมจะอยู่ทำไม
ตั้งแต่อยู่มาเห็นอิทธิฤทธิ์เขามั้ย?
บี : ไม่เคยครับ แต่ที่นั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยือนบ่อยนะครับ มีพระอินทร์ พญานาค เป็นรูปปั้นพญานาคที่เจดีย์ทอง เขาบอกว่ามีพญานาคมาอยู่แล้วนะ มีหินนั่งสมาธิที่พระนั่งแล้วเขาสามารถนั่งได้ด้วย ข้างหลังเป็นรอยเท้าพญานาค เขาบอกผมไม่ต้องกลัวนะ อยู่สำนักไม่อันตราย เขามีคาถาครอบสำนักเอาไว้ปลอดภัยแน่นอน ไม่มีผีเข้าไม่มีอันตราย ซึ่งผมก็โดนตะปูตำบ่อยนะครับ ทีมงานโดนกิ่งไม้แทงตา ตาบอดก็มี
ญาณทิพย์โอสถของคุณเจน เขาบอกว่าไง?
ใบหม่อน : แก้ปวดเมื่อย แก้เมารถ
เอก : พุทธคุณเขาไม่ได้บอกอะไร เขาทำเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟของสำนัก แต่การทำของเขาที่เรารู้มา เขาบอกมีเทวดามาบอกสูตร
แมน : มีการปลุกเสก ซึ่งความจริง คนทำคือจิตอาสาเอง ไปซื้อจากเจ้านึง แต่เทวดาไม่ได้บอกสูตรซื้อสำเร็จ จิตอาสามานั่งกรอก มานั่งแปะสติ๊กเกอร์
ทนายแก้ว : เป็นการปกปิดข้อความจริง
คุณบัว?
บัว : เขาอ้างว่ามีเทวดามาให้สูตรเขาในการทำญาณทิพย์โอสถ ทุกครั้งที่ทำญาณทิพย์โอสถ เขาต้องไปนั่งทำสมาธิ ผสมสูตรด้วยตัวเขาเอง เพื่อได้พุทธคุณตามที่เทวดาได้ให้สูตรเขามา ทุกคนที่เขาซื้อญาณทิพย์โอสถไปจะรักษาอาการวิงเวียนได้ดีกว่าคนทั่วไป เคยเป็นจิตอาสาระยะเวลาสั้นๆ ทุกทริปทุกเดือน เขานำญาณทิพย์โอสถไปจำหน่ายในรถบัสทุกคัน อย่างน้อยๆ คันนึง 50 ถึง 100 ขวด โดยจำหน่ายในราคา 50 บาทต่อขวด มีครั้งนึงเขาแจ้งกับจิตอาสาวว่าต้องขายให้หมด ถ้าขายไม่หมดต้องซื้อเอง จิตอาสาต้องรับผิดชอบ เพื่อเอาเงินไปทำในสิ่งที่เขาต้องการ เช่นเขาเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟสำนักปฏิบัติธรรม หรือดูแลสำนักปฏิบัติธรรม
ทนายแก้ว : การบังคับให้ซื้อไม่ได้ผิดอะไร แต่การโฆษณาว่าเป็นสูตรเทวดา มันผิดตรงนั้น กรณีจิตอาสาซื้อเอง คุณก็สมัครใจ แต่อาจไม่น่ารักตรงบังคับให้เขาซื้อ แต่ความผิดไม่ได้เกิด
ตกลงคุณทำกรามหมูมาขาย?
เอก : ใช่ครับ ทำที่บ้านเจนกับรุ้ง เขาพูดว่าสรรพคุณคือกันโรคคางทูม กันสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล เขาพูด ณ ตอนที่เขาขายตอนนั้นนะครับ
กรณีที่ให้บริจาคกางเกงหลุยส์ เคยมีเรื่องนี้มั้ย?
ใบหม่อน : ได้ยินในไลฟ์สดค่ะ (เปิดคลิป)
ทนายแก้ว : ไม่ได้เจาะจง แต่พูดกว้างๆ ไม่ถือเป็นการหลอกลวงอะไร ใครสมัครใจก็ให้โดยเสน่หา กรณีนี้การที่เขาพูดว่าถ้าจะให้ ให้ของแท้อาจารย์นะ เขาก็ไม่ได้บังคับใคร จะไปบอกว่าตัวอาจารย์คุณเจนไปบังคับไม่ได้ ส่วนกรณีถ้าจับผิด ต้องเป็นเรื่องที่เขาเต้าเรื่องขึ้นมา แหล่งที่มา สินค้าที่มีพุทธคุณเกินกว่ามนุษย์จะหาได้ เอามาขายในราคาสูง แบบนี้มันผิด ต้องแยกแบบนั้น
คุณจะพูดอะไร?
แมน : เหตุการณ์แผ่นดินไหว กรุงเทพฯ สั่นสะเทือน มีเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่ม คุณรุ้งอ้างว่าคุณเจนได้เขียนตัวเลข 04.49 ซึ่ง ณ วันเดียวกับแผ่นดินไหวเลย และตึกก็ถล่ม เหมือนเขาทำให้ประชาชนแตกตื่นหรือเปล่า ว่าถ้าเวลานี้จะเกิดเรื่องแบบนั้นแบบนี้ ผมมองว่าเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน ซึ่งตอนนั้นเขาก็อกสั่นขวัญแขวนกันอยู่แล้ว เขาเขียนหลังถล่มไปแล้ว เขาบอกว่า 04.49 จะมาอีก ทางคุณรุ้งอ้างว่าคุณเจนเห็นตัวเลขเป็นสีดำๆ ขึ้นมาว่า 04.49 แต่สุดท้ายไม่มีอะไรเลย แล้วมีการกล่าวว่าคนโดนตึกถล่มพระแม่ธรณีสูบ ซึ่งคนที่ตาย ณ วันนั้นมีไลฟ์นะครับ เขาบอกว่าเป็นคนชั่ว
คุณรุ้งเป็นคนพูด แล้วเกี่ยวอะไรกับคุณเจน?
แมน : เขาอ้างว่าคุณเจนเห็นตัวเลขนี้ คุณรุ้งนำสารมากระจายอีกที ในช่องอาจารย์เจน ดอทคอม
คุณรุ้งมีญาณมั้ย?
แมน : ส่วนตัวผมว่าไม่มี แต่เขาอ้างว่าถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะเป็นมหาเทพ ส่วนคุณเจนเคยอ้างว่าถ้าหมดบุญจากมนุษย์ไปแล้วจะเป็นพญามัจจุราช เป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงทำนายทายทักว่าเดี๋ยวคนนั้นต้องตาย คนนี้ต้องตาย
แก้ว ตายไปอาจต้องลงกระทะตอนแดง ตอนเป็นคนชอบลงหม้อทองแดง ต้องระวัง?
ทนายแก้ว : (หัวเราะ) เดี๋ยวเขาเข้าใจผิด ไม่มี ไปนั่งกินสุกี้ พี่ก็พูดไป (หัวเราะ)
ยังไงต่อ?
แมน : ใครที่เคยปรามาสเขา ผู้มีญาณ ตายไปก็ต้องไปเจอเขาตัดสินในนรก เพราะเขาจะเป็นพญามัจจุราชองค์ต่อไป
ไม่ใช่แค่เจนมีญาณทิพย์ คุณรุ้งด้วย ทีมงานต่อสายหาคุณรุ้ง ไม่ยอมรับ?
ใบหม่อน : มีคลิปที่คุณรุ้งแจ้งว่าเขาสามารถดับไฟนรกได้ด้วยค่ะ เขาอ้างว่าได้วิชาจากโมกคลามา ดับไฟได้ ลุยไฟได้ แต่แปลกมาก ดับไฟนรกได้ แต่เวลาทำกับข้าว น้ำมันโดนใส่ร้องกรี๊ดเลยค่ะ
ทนายแก้ว : ถ้าเขาดับได้ก็ดีนะ นรกจะได้ไม่ร้อน (หัวเราะ)
ฐานความผิดไม่ได้มีอะไร?
ทนายแก้ว : มีสิพี่ กรณีเขายกตัวเองเป็นสาวกใหญ่ขึ้นมา เป็นการหลอกลวง พูดขึ้นมา แล้วขายของ พูดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแล้วหลงเชื่อแบบนี้มีความผิด กรณีบอกว่าเทวดาให้สูตรมา น้ำมันที่รักษาขวด 50 ก็อาจแพงกว่าเกินจริง แบบนี้แหละที่ทำให้คนหลงเชื่อได้
ที่พวกคุณมาวันนี้ เจ็บช้ำน้ำใจอะไร?
บี : สำนักนี้ตั้งแต่ผมอยู่มา 3 ปี 7 เดือน เปิดปฏิบัติธรรม 2 ครั้ง มีค่าต่างๆ ดำเนินงานอยู่ ค่าจ้างผม 1 หมื่นบาทต่อเดือนถ้วน มีค่าน้ำมันตัดหญ้า ค่าอาหารสุนัข ค่าไฟที่เหมา เพราะเราใช้น้ำบาดาล ต้องใช้ตัวปั๊มดูดน้ำขึ้นมา ค่าไฟแพงมาก ผมก็เลยมองว่าส่วนนึงคือเงินบริจาคสำนักในส่วนที่ขาด ไม่ใช่เงินของเขาส่วนตัว ผมก็มองว่าถ้าอย่างนี้ เงินบริจาคที่เข้าสำนักไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร อาจทำให้คนที่บริจาคได้บุญน้อยลงหรือเปล่า ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ลาออก เพราะอยู่ไปผู้บริจาคก็ได้บุญน้อย มีน้องหมาสามสี่ตัวที่เฝ้าสำนัก ผมก็กินนอนอยู่ที่นั่น
ไม่ได้เงินเดือนมานานแค่ไหน?
บี : ลาออกมาตั้งแต่เม.ย. แต่เขาก็ให้ทุกเดือน มีเลทบ้างนิดหน่อย
เอก : การสร้างสำนักที่เขาเปิดรับบริจาค ประเด็นอยู่ตรงที่ ทำไมเขาไม่พาคนไปปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ฟรีอย่างที่เขาประกาศ การที่เขามีสำนักตั้งแต่เริ่มต้น คือเขาต้องการมีสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อพาคนมาถือศีล 8 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เขาระดมทุนก่อสร้างจนเปิดรุ่นทดสอบระบบ 1 คือทดสอบว่าสำนักเป็นยังไง น้ำบาดาลใช้ได้มั้ย เอาทีมงานที่มีทั้งหมดไปถือศีล รอบที่ 1 เปิดปฏิบัติธรรมจริง มีคนที่เขาบริจาคไปด้วย หลังจากรอบที่ 1 หายไปเลย 3-4 ปี เพิ่งมีอีกครั้งสงกรานต์ปีนี้
ทนายแก้ว : แต่ก็ไม่ได้มีการบังคับในคำชี้ชวนหรือเปล่า
เอก : ตามที่เขาระบุไว้ เขาจะเปิดปฏิบัติธรรมฟรี จะเปิดทุกเดือน เท่าที่ผมจำได้ แต่ตอนนี้นานมากแล้วที่เขาไม่เปิดเลย เราบริจาคไป สร้างสำนักนี้ไป เราก็หวังจะได้บุญกลับมา มันฟรีจริง แต่เขาไม่เปิดปฏิบัติธรรมสักที
แมน : เขาเลือกคนด้วยครับ ต้องเป็นวีไอพี หรือคนสนิทเท่านั้นถึงเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ ต่อให้บริจาคเงิน ถ้าไม่ได้สนิท ไม่ได้รู้จักมักจี่ก็ไม่ได้ไป
ตาสีตาสาบริจาคไปก็ไม่ได้ไปหรอก ต้องระดับวีไอพี?
แมน : ส่วนใหญ่ที่เจอเป็นวีไอพี และคนรู้จักมักจี่กับเขา
ใบหม่อน : การปฏิบัติธรรมจริงๆ ควรเลือกคนที่มีจิตศรัทธา แต่อันนี้เขาเลือก ถ้ามีคนขอไป แต่ถ้าเขาไม่ชอบขี้หน้า เขาก็ไม่ให้ไป เขาเลือกปฏิบัติค่ะ
แมน : สำนักจะเปิดให้จองปฏิบัติธรรม ถ้าเวลาปกติ สำนักจะปิดตลอดเวลา จะเข้าไปกราบพระเหมือนวัดไม่ได้ครับ
เขาสื่อสารพระนางเรือล่มได้ มันมีเหตุอะไร?
แมน : ผมเข้าไปดูไลฟ์สด ดูแล้วพระนางจะมาสื่อสารกับคุณทำไม มันไม่เมคเซ้นส์หรือเปล่า มันหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า แล้วหมิ่นเบื้องสูงหรือเปล่า อันนี้ความเห็นจากคนที่ดูไลฟ์สดนะครับ
แก้วมองยังไง?
แก้ว : มันไม่บังควรอยู่แล้ว การที่คุณอุปโลกน์แบบนั้น โดยไม่มีไซน์ ไม่มีสัญญาณ อาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้ ต้องดูว่าเขาได้ผลประโยชน์อะไรมาหรือเปล่า
แมน : เป็นไปได้มั้ยครับ เขาทำแบบนี้เพื่อให้ได้เงินมากขึ้น คนคิดว่ารู้มากขนาดนี้ สื่อสารได้ว่าท่านต้องการบุญ ก็ทำบุญเพิ่ม
ทนายแก้ว : คนๆ นั้นเขาเชื่อจากประโยคนี้หรือเปล่า ตรงนี้สำคัญ เขาอาจศรัทธาพระนางเรือล่มมาก่อนอยู่แล้ว เขาก็เข้าใจว่าเมื่อมีตัวแทน สื่อสัญญาณขึ้นมา ก็อยากทำบุญเพิ่มเข้ามา
ล่าสุดทีมงานโหนกระแสติดต่อคุณรุ้ง บล็อกเบอร์หมดเลย ทุกเบอร์ ไม่อยากตอบเหรอ คุณรุ้ง คุณเจน ไม่เป็นไร เป็นสิทธิ์ของคุณ ติดแต่ตัดสายทิ้งใช่มั้ย สิ่งที่คุณพูดว่าขอบุญให้ลูก มันเหมาะแล้วเหรอ มันมิบังควร เรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้ว จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ แต่ผมบอกเลยว่าไม่เชื่อ พุทธเขาก็ไม่ได้เชื่อ พอพูดแบบนี้มันแปลกๆ นะ?
ทนายแก้ว : มุมคนศรัทธาพระนางเรือล่ม ก็อาจศรัทธาเขามากขึ้น ก็อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนได้
ใบหม่อน : น่าแปลกใจที่เขาเพิ่งไปสื่อกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยแจ้งว่ามีผู้ร่วมบุญบางท่านที่รู้จักและสนิท มีฐานะค่อนข้างดี เป็นผู้หญิง เขาแจ้งว่าเป็นพระนางเรือล่ม กลับชาติมาเกิด เขายังจะไปสื่อได้ไงว่าตอนนี้ท่านอยู่ตรงนั้น มันประหลาดมากค่ะ
มันดูย้อนแย้ง?
ใบหม่อน : ใช่ค่ะ แล้วไม่ใช่แค่คนเดียวที่เขาอ้างว่าเป็นพระนางเรือล่ม ที่ทราบมี 2 คนเป็นต้นไป
เรื่องกรามหมูนี่ยังไง?
เอก : ผมเป็นทีมงานเขา เขามีดำริว่าจะทำของมาชิ้นนึง เพื่อป้องกันโรคคางทูม ป้องกันคุณไสย มนต์ดำทุกอย่างที่ไม่ดี ที่จะเข้าตัวคุณ เช่าและบูชาสิ่งนี้ไป ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งนี้ บอกสรรพคุณทุกอย่างเลิศเลอแล้วปล่อยให้เช่าในราคา 3 พันบาท เขาบอกป้องกันโรคคางทูมเป็นหลัก ป้องกันคุณไสย มนต์ดำ ให้ไปแขวนสูงๆ เพื่อป้องกัน ชิ้นละ 3 พันบาท เขาอ้างว่าผ่านพิธีกรรมทางพุทธคุณด้วย แต่ผมไม่เห็นนะ เขาอ้างว่าเขามีคาถาหลวงพ่อสุข ซึ่งเป็นวิชาที่เขาสืบทอดมาจากย่าหรือยายนี่แหละ ผมมีหน้าที่ตั้งแต่ไปรับมาเลย มีทีมงานอีกคนอยู่แถวนครปฐม ไปซื้อกรามหมูมา ต้องตากให้แห้ง ไม่งั้นจะเขียนยันต์ไม่ได้
คุณเขียนยันต์เองเหรอ?
เอก : ผมเขียนเอง เขาจะทำการขายแล้ว แต่น้องอีกคนเขาทำไม่ทัน ผมก็เลยช่วยเขียน เขาโทรมาว่าให้เข้ามาช่วยเขียนหน่อย
ได้ด้วยเหรอ?
เอก : ผมเป็นทีมงาน ก็ต้องเข้าไป ทีมงานเจน ญาณทิพย์เขามีเยอะ มีพี่คนนึงเขาทำงานที่นครปฐม ได้รับคำสั่งจากคุณรุ้งว่าซื้อกรามหมูมาสิ เขาซื้อมาเป็นเข่ง สดๆ เลยนะ มีเศษเนื้อติดอยู่ตามกราม ก็เอามาลงที่บ้านเขา พวกเราทีมงานก็เพิ่งกลับจากไปสอยมะม่วงทิพย์มา พอกลับมาถึงที่บ้านเขา พี่คนนี้ก็มาถึงพอดี เราก็เอาของลง เอามีดขูดเนื้อที่ติดกรามใส่ถุงทิ้งเพื่อให้กรามสะอาด ให้เนื้อติดกรามน้อยที่สุด ใส่ไปเยอะครับ ถ้าจำไม่ผิด 500-1,000 ชิ้น ไม่แพง เพราะเขาเหมาเข่งมา ทีมงานช่วยกันขูดถึงตีสาม ขูดสดๆ ไม่ต้องต้ม แล้วเอาไปแช่น้ำ ใส่กระด้งตากแดดบนหลังคาบ้านเขา แล้วรอเวลา มีพี่ที่เขาอยู่ที่บ้านคอยกลับ ให้เหมือนแดดเดียว กลับไปกลับมา ตากไว้บนหลังคาประมาณอาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์
หนอนไม่ไชบ้างเหรอ?
เอก : แมลงวันเต็มเลยครับ ใครผ่านบ้านเขาจะเหม็นมาก เพราะเขาทำพิธีอันนี้ พอแห้ง ก็มีน้องอีกคนเขามีฝีมือก็เข้าไปเขียนยันต์ แต่มันไม่ทัน จะถึงเวลาปล่อยเช่าบูชาแล้ว ก็เรียกผมให้เข้าไปช่วยเขียนให้หน่อย ไปถึงก็ดูก่อนว่าลายยังไง ก็ลอกจากน้อง เวลาเขียนไม่มีคาถา ผมจับปากกาแล้วซัดเลย
เขียนเสร็จเรียบร้อย ทำยังไงต่อ?
เอก : เจาะไว้ เพราะเขามีสลิงแถมไว้ให้ เพื่อเอาไว้แขวนมุมสูง
เขาเอาไปสวดบริกรรมคาถามั้ย?
เอก : ผมไม่ได้อยู่ช่วงนั้น เขาทำหรือเปล่าไม่รู้ แต่ผมเขียนยันต์เอง
ขาย 3 พัน คนซื้อมั้ย?
แมน : ซื้อเยอะ เขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไร สาธยายแต่สรรพคุณ
เอาไปแขวนมุมสูงของบ้านทำไม?
แมน : เขาบอกเพื่อป้องกันคางทูม ป้องกันความชั่วร้าย ป้องกันคุณไสย แต่ตอนซื้อผมไม่รู้ว่าคืออะไร เขาไม่ได้แจ้ง
ทนายแก้ว : เอกขนไปที่วัดอีกทีมั้ย
เอก : ไม่ได้ขนเลย ทุกอย่างเสร็จสิ้นในบ้านเขาแล้ว แต่เขาทำอะไรหรือเปล่า เขาต้องไลฟ์สดอยู่แล้วตามปกตินิสัยของเขา แต่อันนี้ไม่เห็นตรงนั้น
แมน : ตอนผมซื้อมา ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ผมคงไม่เอาหรอก มันดูสกปกรก เขาจะเขียนสาธยายหน้าเพจของเขาว่าตัวนี้มีคุณประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้ มีสิ่งเดียวในโลก ไม่มีที่ไหนมี พอฟังแล้วก็เฮ้ย อะไรวะ ด้วยความอยากรู้ก็ซื้อมาอันนึง พอเปิดกล่องมาก็มีกลิ่น น่ากลัวมาก ชิ้นของผมดำเมี่ยมเลย คิดว่ามีรา
เอก : พี่ที่อยู่ที่บ้านก็บอกว่าขึ้นรา
ของสดและของเน่า เนื้อคงเหม็น แล้วยังไงต่อ?
เอก : ก็ขายเลย ผมไม่แน่ใจว่าได้ส่งให้คุณโรสมั้ย หน้าเพจเขาบรรยายสรรพคุณน่าซื้อมาก
แมน : มีสิ่งเดียวในโลก
พันอัน ขายอันละ 3 พัน มัน 3 ล้านนะ เขาบรรยายสรรพคุณว่าควรซื้อของดี มีติดบ้าน เป็นพลังบวก มีไว้ประจำบ้านจะสามารถปกป้องคุ้มครองบ้านได้ ไม่ให้ภูตผีปีศาจชั่วร้ายทำให้คนในบ้านเจ็บป่วย ป้องกันคางทูม ของสิ่งนี้ไม่ใช่วัตถุมงคล ไม่ใช่เครื่องรางของขลัง ไม่ใช่ของประดับบ้าน ไม่ใช่รากไม้ ไม่ใช่ว่าน แล้วมันคือเหี้xอะไรเนี่ย อ่อ อันนี้พูดเอง?
แมน : (หัวเราะ)
ไม่ใช่ของสวยงามแต่อย่างใด ทั่วโลกก็ไม่มีของสิ่งนี้ เป็นเคล็ดลับที่ได้มาจากการปฏิบัติ เทวดาถึงมาบอก เป็นหนึ่งเดียวในโลก หรือหนึ่งเดียวในใต้หล้า เทวดามาบอกตำราพี่รุ้ง เนื่องจากพี่รุ้งมีครูบาอาจารย์ที่ไม่มีตัวตนมาสอนคาถาอาคมผ่านการปฏิบัติ วิปัสสนาญาณ เป็นคาถาโบราณที่สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอดให้คนที่เทวดารักใคร่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าเหมาะสมเท่านั้น พี่รุ้งได้รับสืบทอดแต่เพียงผู้เดียว ไม่อยากให้สูญหายแก่ชีวิต พี่รุ้งจึงมีความคิดว่าคนเรานี้ชีวิตไม่แน่นอน ถ้าใช้วิชาที่มีอยู่ได้ตายไปกับตัวเอง ไม่ได้เกิดประโยชน์ ด้วยความเป็นห่วงทุกท่านที่สอบถามกันมามากมายเรื่องการโดนคุณไสย ผีอำ คนในบ้านมักพบเจอเรื่องประหลาดและจิตวิญญาณ ทำให้ลูกเล็กเด็กแดง เกิดความผวา หวาดหวั่น เพราะเด็กบริสุทธิ์มักเห็นวิญญาณได้ การที่พี่รุ้งทำของดีของขลังก็ได้รับอนุญาต ขออนุญาตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพเทวาครูบาอาจารย์ เขาบอกไม่มีขายในช้อปปี้ ในลาซาด้านะคะ แม้แต่คนไทยในต่างประเทศอยากได้อยากสั่งซื้อ เพื่อเอาไปไว้ในบ้านก็ไม่อาจขายให้ได้ เพราะของสิ่งนี้ส่งข้ามประเทศไม่ได้ ตม.ยังสะดุ้ง ศุลกากรยังผวา งงมาก เจน ญาณทิพย์ จริงเปล่าเนี่ย หรือเกี่ยวกับพี่รุ้งคนเดียวหรือเปล่า?
แมน : มันอยู่ในเพจอาจารย์เจนดอทคอม สำหรับผมไม่ได้เจออะไรนะ ไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยอะไร
ทนายแก้ว : พูดง่ายๆ มีไว้เพื่อสิริมงคล
แมน : ใช่ แต่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไร ซื้อด้วยความงง คนอยากรู้ว่ามันคืออะไร
พุทธขอน้องๆ ไป อยู่กับพุทธอันนึง ป่านนี้เหน็บบ้านแล้ว มีคนเอากลับมาคืนมั้ย?
เอก : มีบ้างครับ เขาบอกว่ามันน่ากลัวเกินไป เขาซื้อเพราะสรรพคุณที่เขาอวดอ้าง
ลาซาด้าไม่มี ช้อปปี้ไม่มี ส่งข้ามประเทศไม่ได้ ตม.ยังสะดุ้ง ศุลกากรยังผวา?
แมน : เขาเรียกของดีจากพี่รุ้ง
เป็นกรามหมูส่งมาให้ กรามหมูเข่ง ยันต์จากเอกเขียน?
เอก : ผ่านการปลุกเสกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อยากให้พุทธถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย พุทธต้องเสียบแน่?
เอก : มันก็เหม็น
แมน : ของศักดิ์สิทธิ์เขาใส่ถุงดำ เหมือนถุงขยะ กระบวนการทำ แทนที่จะใส่ตะกร้าสวยๆ เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏว่าใส่ถุงดำเหมือนถุงขยะเตรียมทิ้ง แล้วแมงวันหัวเขียวโอ้โห สุด!
ชีวิตกู แล้วขายอันละ 3 พัน โคตรแพง?
แมน : กำไรจุกๆ
ทนายแก้ว : ได้ค่าแรงมั้ย
เอก : ไม่ได้ เป็นจิตอาสา เขาเรียกมาก็ไป
มะม่วงทิพย์คืออะไร?
เอก : เป็นเรื่องที่ทั้งคู่ดำริกันช่วงโควิด มันรวมตัวไปทริปทัวร์บุญ เสบียงสวรรค์ไม่ได้ เขาเลยไปเจอลุงกับป้าคนนึง ซึ่งเป็นเอฟซีเขา รู้สึกอยู่เส้นราชพฤกษ์ ไปบ้านสวน ปลูกมะม่วงเบา ช่วงโควิดก็อยากให้คนได้กินวิตามินซีเพื่อรักษาโควิด ทีมงานกลุ่มแรกไป กำลังพลไม่พอ เขาก็เลยโทรเรียกทีมงานที่เหลือให้เข้าไปช่วยกันเก็บมะม่วง
ป๋อง กพล โทรมา รู้จักเจน ญาณทิพย์มั้ย?
ป๋อง : รู้จัก เคยทำงานด้วยกันตอนคนอวดผี
ป๋องจะยังไงต่อ?
ป๋อง : ไปถามแทค ภรัณยู โน่นไป
ป๋องรู้จักกรามหมูมั้ย?
ป๋อง : คืออะไรวะ ไม่รู้ๆ ไม่เคยได้ยินเลย
ชิ้นละ 3 พันนะ?
ป๋อง : ไม่เคยว่ะ
แล้วโทรมาทำไม?
ป๋อง : พี่แก้วโทรหากู กูเลยโทรกลับไป คิดว่าเลิกงานแล้ว
อย่าโทรมาตอนเขาทำงาน?
ป๋อง : นี่มึงด่ากู กูพี่มึง มึงด่ากู
วันเกิดพี่ป๋อง อายุเท่าไหร่แล้ว?
ป๋อง : 59
แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะพี่ ขอให้พี่ไปสู่ที่ชอบๆ นะ?
ป๋อง : (หัวเราะ) มึงพูดกับกูดีๆ หนุ่ม เวลามึงเดือดร้อนอะไร กูเป็นแถวหน้าให้มึงตลอด
เจน ญาณทิพย์นี่เอาไง?
ป๋อง : กูก็ไม่รู้ ใครผิดใครถูกก็ว่าไปตามนั้น
ทนายแก้ว : ผมจะอวยพรวันเกิดพี่ป๋อง แต่เข้ารายการพอดี
ฟังเรื่องมะม่วงทิพย์ด้วยกันมั้ย?
ป๋อง : (หัวเราะ) ทำงานไปเลย แค่นี้นะ
มะม่วงทิพย์ต่อ?
เอก : ไปเจอลุงกับป้า เท่าที่จำสตอรี่ได้ เขาไลฟ์สดว่าวัยเด็กไปสอยมะม่วงสักที่ ไปถวายวัด ลุงกับป้ามีสวนมะม่วง ก็พิมพ์มาว่ามาเก็บที่บ้านป้าก็ได้นะ เขาก็เรียกผมไปช่วยเก็บขึ้นรถ มะม่วงเยอะมาก เขาก็คิดว่าจะเอามะม่วงไปทำบุญ ถวายพระวันพรุ่งนี้ ตอนไปเก็บอยู่ บอกว่าจะเอาไปปอกเปลือก ทำพริกกะเกลือใส่กล่องถวายพระ ใครอยากร่วมบุญ โอนเข้าบัญชีพี่รุ้งบัญชีเดียว แต่มะม่วงได้ฟรี คนเห็นก็ทำบุญ โอนเข้ามา แล้วแต่จิตศรัทธาแต่ละคน
แมน : แล้วอวดอ้างว่าถ้าทำบุญซื้อมะม่วงถวายพระให้พระได้ทาน คุณจะสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโควิด มะม่วงมีวิตามินซี คนก็โอน แต่มะม่วงได้ฟรีนะ
เอก : คนร่วมบุญก็โอนเข้าบัญชีรุ้งตะวัน ผมเป็นคนถวายมะม่วง มีแต่มะม่วง แต่ไม่มีเงิน ผมเอามะม่วงใส่รถกลับไปที่บ้าน ปอกเปลือกใส่กล่องเตรียมถวายวัด เขาไลฟ์สดตั้งแต่เก็บมะม่วง
มะม่วงไปไหน?
เอก : ไม่รู้ มะม่วงได้ถวายพระทุกองค์ ถ่ายรูปลงเพจอาจารย์เจน แต่ไม่ได้เอาเงินไปถวายพร้อมมะม่วง
แมน : ตัวเขาเองก็ไม่ได้มาถวายด้วย ให้คุณเอกไป
เอก : ผมขูดกรามหมูเสร็จตีสาม ตีห้าต้องตื่นมาเอามะม่วงถวายพระ มันเป็นอย่างนี้ แล้วมะม่วงทิพย์มันคือแบบนี้ ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาระดมทุนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
ทนายแก้ว : ก็เข้าหลัก กรณีระดมทุน โดยไม่ได้ทำตามที่บอก แบบนี้มีความผิด ชาวบ้านที่หลงเชื่อเข้าใจว่าเอาเงินให้วัด แบบนี้มีความผิดครับ
คุณรุ้งน่าชี้แจงหน่อย แต่สุดท้ายบล็อกเบอร์ทุกคนทิ้งหมดเลย ทีมงานโทรไป ใครโทรไปก็บล็อกๆ ทำไมถึงต้องบล็อก ไม่เข้าใจ ไม่พร้อมอธิบายก็บอกได้ ฟังอยู่ ไงขอชี้แจงทีเดียว ไม่ต้องบล็อกก็ได้ พอบล็อกแล้วรู้สึกแปลกๆ พระนี่คืออะไร?
เอก : พระไม่ใช่ของขลัง แต่เป็นการเช่าบูชาเพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ ที่เขาบอกสรรพคุณเป็นไม้หอม เขาระดมทุนสร้างสำนักตั้งแต่แรก แต่เขาไม่เปิดเลย
ทนายแก้ว : กล่องไม้มีสรรพคุณพิเศษอะไร
บัว : เขาแจ้งว่าจะนำเงินไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรม กล่องนี้เป็นไม้หอมของแท้ เขาได้ลงอาคม ปลุกเสก ว่าสามารถทำให้คนบูชาไปเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยได้
คุณก็เช่ากันมา 2 พัน เอาไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่เปิดให้คนเข้าไป เขายังไม่เปิดหรือเปล่า?
เอก : เขาเปิดรอบนึงแล้ว ให้คนภายนอกเข้าไปแล้ว 1 รอย และยังไม่ได้เปิดอีกเลย 4 ปี เงินบริจาคไปไหน แล้วเขาจะเปิดเมื่อไหร่ จะได้บุญมั้ย ก่อนเขาสร้างสำนัก เขาบอกว่าจะได้อานิสงส์ เกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร จะมีกินมีใช้ ไม่อดไม่อยาก ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป นี่เป็นคำที่เขาพูด
กรามหมูพีกจริงๆ เอาส่วนไหนมาคิดได้ว่าเอากรามหมูมาดีกว่า เสร็จปุ๊บเอามาแล่เนื้อออก ลงอักขระ แล้วขาย ชิ้นละ 3 พัน คนเห็นแล้วส่งกลับ ฟันเรียงซี่ซะแบบ เรื่องนี้จะเอายังไง คุณอยากบอกอะไรคุณเจนคุณรุ้ง?
แมน : อยากบอกหลักๆ ผมก็มาในเรื่องทอง มันเกินระยะเวลาที่คุณกำหนดแล้ว คุณบอกจะทำให้สำเร็จต้นปี 65 แต่ตอนนี้ปี 68 แล้ว แบบนี้คนที่เอาทองส่งไป สามารถขอคืนได้มั้ย ทองยังมีอยู่จริงหรือเปล่า ตรวจสอบได้มั้ย
บี : อยากฝากถามอีกสองเรื่อง มีเรื่องอาหารผู้ปฏิบัติธรรมรอบทดลอง มีเจ้าภาพอยู่แล้ว แต่มีการเปิดรับบริจาคเพิ่มในเพจอีกครั้ง อยากถามว่าเงินตรงนั้นไปไหน
แมน : เขาระบุหน้าโพสต์ว่าที่เปิดเพิ่มเอามาจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้ถือศีล ซึ่งมีเจ้าภาพไปแล้ว แล้วมีคนโอนมาด้วย มันเหมือนซ้ำซ้อนหรือเปล่า
เอก : อยากให้เปิดสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อให้คนที่เขาบริจาคเงินเพื่อให้คุณมีครบทุกอย่างแล้ว น้ำไฟเข้าหมดแล้ว อยากให้ตามวัตถุประสงค์คนบริจาคเงินมาด้วย ตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคหลายส่วน แต่ไม่เคยเปิดให้พวกเขาเข้าไปถือศีล 8 เลยเป็นเพราะอะไร
แมน : เวลาเขาทำบุญที่วัด เดือนนึงเปิดครั้งนึงแต่มีบุญอื่นมาแทรกเยอะมาก เขาแยกยังไงผมสงสัย เพราะเขามีบัญชีเดียว แจกแจงยังไง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ประชาชนโอนหรือไม่
โอนมาบัญชีรุ้งบัญชีเดียว แยกยังไง อยากให้ชี้แจง แต่ไม่ใช่บล็อกโทรศัพท์ คุณมีคดีความกับเขามั้ย?
ใบหม่อน : ตอนนี้ไม่มีค่ะ ก่อนหน้านี้ไปเคลียร์ที่สน.บางพลัดเรียบร้อยแล้ว คุณเจนแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
บี : ตร.บอกสองฝ่ายเหมือนทะเลาะกันเอง ไม่ใช่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ก็เลยเคลียร์ไปแล้ว
พูดง่ายๆ เขาแจ้งความคุณมาก่อน แจ้งด้วยเรื่องอะไร?
แมน : มีจิตอาสาไลฟ์สดส่วนตัว เปิดโปงเรื่องทองว่าหายไปไหน เขาเลยไปแจ้ง เขาคิดว่าเขาจะสูญเสียชื่อเสียง เลยแจ้งความหมิ่นประมาทที่สน.บางพลัด แต่ตร.สั่งไม่ฟ้อง