นักวิชาการ ตั้งสเปก 5 ข้อ นายกฯ-ครม.ใหม่ วอนยุบสภา เร่งแก้ 3 ปัญหาใหญ่เศรษฐกิจ

นักวิชาการ ชี้ 5 คุณสมบัติ นายกฯ-ครม. ใหม่ กับความคาดหวัง-ศรัทธาของประชาชน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน ให้ความเห็นกรณีนายกรัฐมนตรี และครม. ใหม่ ว่า

ในประเด็นปัญหาที่ผ่านมาในการบริหารประเทศ

1.1 รัฐมนตรีที่ผ่านมา ไม่ตรงปก รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตามกระทรวงต่างๆ มาจากระบบโควต้าของพรรคการเมือง ที่ผ่านมาทางกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรค ไม่ได้มาจากคนผู้มีความรู้ความสามารถ ที่รู้ปัญหาของประเทศตามบทบาทของกระทรวงนั้นๆ

1.2 รัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ทำให้ความนิยมต่อการบริหารลดต่ำลงเรื่อยๆ

สำหรับความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่

1.ทำตามสัญญาที่ให้ไว้คือ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศกำลังประสบ แล้ว ยุบสภาภายใน 4 เดือน

  1. แก้ไขปัญหาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ มี 3 เรื่องสำคัญคือ
  • ปากท้องประชาชนที่เดือดร้อนจาก รายได้ลดลง ค่าครองชีพสูง สวนทางกับดัชนีเงินเฟ้อที่ต่ำ
  • การลงทุนในประเทศที่ไม่อยู่ในระดับเต็มศักยภาพ และต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง เพราะขาดนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทำให้ระดับการแข่งขันของประเทศตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนา SMEs และภาคเกษตรกรรมไทย ยังไม่สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศจากต้นทุนการผลิต ศักยภาพที่ลดลง ไม่รู้เท่าทันการแข่งขันตลาดต่างประเทศ
  • เศรษฐกิจโลกและตลาดส่งออกสลับซ้ำซ้อน ทั้งภาษีทรัมป์และความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์

ในประเด็นรัฐมนตรีที่ต้องการ ประกอบด้วย

1.มีความรู้ ความสามารถ รู้ปัญหาของประเทศ และรู้เทรนด์ของโลก

2.แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงของประเทศที่ประสบระหว่างรัฐมนตรีกับข้าราขการ บนพื้นฐานผลประโยชน์ของภาคการผลิต

3.ตั้ง KPI กับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ในการบริหารกระทรวงตามกรอบระยะเวลา

4.ทำระบบรางวัลในการทำงานของข้าราชการ มีการกำหนดเป้าหมายที่สำเร็จในเรื่องนั้นๆ ตามกรอบระยะเวลา

5.เลิกวิธีการไปเปิดงานสัมมนาแล้วกลับ โดยไม่ฟังการสัมมนา และผลการสัมมนา