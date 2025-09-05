นักวิชาการ ตั้งสเปก 5 ข้อ นายกฯ-ครม.ใหม่ วอนยุบสภา เร่งแก้ 3 ปัญหาใหญ่เศรษฐกิจ

นักวิชาการ ชี้ 5 คุณสมบัติ นายกฯ-ครม. ใหม่ กับความคาดหวัง-ศรัทธาของประชาชน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน ให้ความเห็นกรณีนายกรัฐมนตรี และครม. ใหม่ ว่า
ในประเด็นปัญหาที่ผ่านมาในการบริหารประเทศ
1.1 รัฐมนตรีที่ผ่านมา ไม่ตรงปก รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตามกระทรวงต่างๆ มาจากระบบโควต้าของพรรคการเมือง ที่ผ่านมาทางกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรค ไม่ได้มาจากคนผู้มีความรู้ความสามารถ ที่รู้ปัญหาของประเทศตามบทบาทของกระทรวงนั้นๆ
1.2 รัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ทำให้ความนิยมต่อการบริหารลดต่ำลงเรื่อยๆ
สำหรับความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่
1.ทำตามสัญญาที่ให้ไว้คือ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศกำลังประสบ แล้ว ยุบสภาภายใน 4 เดือน
- แก้ไขปัญหาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ มี 3 เรื่องสำคัญคือ
- ปากท้องประชาชนที่เดือดร้อนจาก รายได้ลดลง ค่าครองชีพสูง สวนทางกับดัชนีเงินเฟ้อที่ต่ำ
- การลงทุนในประเทศที่ไม่อยู่ในระดับเต็มศักยภาพ และต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง เพราะขาดนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทำให้ระดับการแข่งขันของประเทศตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนา SMEs และภาคเกษตรกรรมไทย ยังไม่สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศจากต้นทุนการผลิต ศักยภาพที่ลดลง ไม่รู้เท่าทันการแข่งขันตลาดต่างประเทศ
- เศรษฐกิจโลกและตลาดส่งออกสลับซ้ำซ้อน ทั้งภาษีทรัมป์และความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์
ในประเด็นรัฐมนตรีที่ต้องการ ประกอบด้วย
1.มีความรู้ ความสามารถ รู้ปัญหาของประเทศ และรู้เทรนด์ของโลก
2.แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงของประเทศที่ประสบระหว่างรัฐมนตรีกับข้าราขการ บนพื้นฐานผลประโยชน์ของภาคการผลิต
3.ตั้ง KPI กับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ในการบริหารกระทรวงตามกรอบระยะเวลา
4.ทำระบบรางวัลในการทำงานของข้าราชการ มีการกำหนดเป้าหมายที่สำเร็จในเรื่องนั้นๆ ตามกรอบระยะเวลา
5.เลิกวิธีการไปเปิดงานสัมมนาแล้วกลับ โดยไม่ฟังการสัมมนา และผลการสัมมนา