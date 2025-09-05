ฝนถล่มกรุงเทพฯ น้ำท่วมขังหลายจุด รัชดาภิเษกขาเข้า ถนนรามคำแหง จราจรเคลื่อนตัวช้า รถติดสะสม
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ฝนตกหนักท่วมกรุงเทพมหานคร ทางเพจ รายงานสถานการณ์น้ำรอการระบายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
15.56 น. ถนนรัชดาภิเษก ขาเข้า บริเวณแยกเทียมร่วมมิตร การจราจรติดขัด
16.14 น้ำท่วม บริเวณพระราม 9 ซอย 7 ผู้ใช้ทางโปรดระวัง ฝนตก รถติด
16.32 น้ำท่วม ถนนรามคำแหง ช่วงหมู่บ้านเสรี ถึงซอยมหาดไทย ทั้งฝั่งขาเข้าและออก ระยะทางยาว จากฝนตกหนัก ผู้ใช้ทางโปรดระวัง รถติด ฝนตก