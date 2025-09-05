เปิดโลกงานวิจัยจริง นวัตกรรมจริง เพื่อเกษตรกรไทย ในงาน ARDA AGRINEXT THAILAND 25-28 ก.ย.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – ARDA แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัย “ARDA AGRINEXT THAILAND 2025” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ ARDA ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ที้โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานวิจัยคือพลังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับโลก ซึ่ง ARDA มีผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ พร้อมต่อยอดใช้งานได้จริง เป็นจำนวนมาก การจัดงาน ARDA AGRINEXT 2025 จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถเปลี่ยนเกษตรไทยให้ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ ไปสู่ระบบเกษตรที่มั่นคง ยั่งยืน และแข่งขันได้
ด้าน ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ ARDA กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความสำเร็จจากการทำงานของ ARDA ตลอด 22 ปี ที่สร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประกอบการ มุ่งผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับ ผลงานวิจัยจริงและนวัตกรรมจริงมากกว่า 40 ผลงาน ครอบคลุมทั้งการเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่
– ARDA Showcase – งานวิจัยคุณภาพที่ต่อยอดใช้จริง ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร
– Agri Tech – เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
– Agri Next – นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต อาทิ ระบบเตือนภัย หุ่นยนต์การเกษตร และแพลตฟอร์มดิจิทัล
– Agri Colorful – ผลิตภัณฑ์เกษตรสร้างมูลค่า ที่นำเสนอความหลากหลายและสีสันใหม่ของตลาดไทย
ทั้งนี้ ภายหลังการแถลงข่าว ผอ.ARDA ยังได้นำชมตัวอย่างผลงานวิจัยบางส่วน ที่นำมาจัดแสดงล่วงหน้า เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่จับต้องได้ อาทิ
– “โดรนขนส่งผัก–ผลไม้” ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรพื้นที่สูง โดยโดรนรับน้ำหนักผักผลไม้ได้กว่า 100 กก. ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ผักใบสลัด 63 % และพืชผลทั่วไป 36 % ลดการช้ำ เสียหายระหว่างขนส่ง ได้ถึง 10% และ คุ้มทุนเมื่อบิน > 2,173 เที่ยวบิน/ปี ราคาบริการเฉลี่ย ต่ำกว่า 250 บาท/เที่ยวบิน
– เทคโนโลยีเพาะหอยมุกน้ำจืด “ราชินีแห่งอัญมณี” ที่มีอัตรารอดสูงถึง 50% หรือประมาณ 30,000 ตัว/ระบบ ภายใน 4 เดือน สร้างรายได้แก่เกษตรกร/เอกชน ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท/ปี
– “ปุ๋ยเสื้อเกราะ” ที่ใช้เศษวัสดุชีวภาพเคลือบเม็ดปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่มสารอาหารให้พืชได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และลดต้นทุนการผลิตลงได้กว่าร้อยละ 30 – 40 %
– โคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็คกรมปศุสัตว์ ที่โตเร็ว ขุนง่าย ช่วยลดการนำเข้าเนื้อพรีเมียม มีต้นทุนการเลี้ยง 74,200 บาทต่อตัว ซึ่งหากจำหน่ายแล้ว จะสามารถได้กำไรประมาณ 55,400 บาท
นอกจากนี้ ภายในงานยังมี เวทีเสวนาวิชาการ ที่จะมาเปิดมุมมองการทำเกษตรเชิงวิชาการพร้อมไอเดียธุรกิจใหม่ เน้นการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเวทีให้ร่วมแลกเปลี่ยนและสอบถามปัญหาการทำเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญแบบใกล้ชิด ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเยาวชนที่อยากเห็นว่าเกษตรสมัยใหม่ทำได้จริง อาทิเช่น ในวันที่ 25 กันยายน เวลา 14.15 – 15.00 น. พบกับ การเสวนาในหัวข้อ “Local to Global เส้นทางเกษตรจากบทเรียนสู่พื้นที่จริง” และในวันที่ 26 กันยายน เวลา 11.30 -12.30 น. พบกับการเสวนาหัวข้อ “Agri-Next: เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเกษตรไทยก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคย” การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักลงทุน ระหว่างภาคเกษตร นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรม เพื่อการทำข้อตกลงร่วมทุนหรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี คลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย
“อยากเชิญชวนผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร รวมถึงอาจารย์ และนักวิชาการ ให้มาร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ เพราะนี่คือเวทีที่เราจะได้เห็นว่า งานวิจัยไม่ใช่เพียงทฤษฎี แต่คือคำตอบจริงของการพัฒนาภาคการเกษตรไทย กว่า 40 ผลงานวิจัยคุณภาพที่นำมาจัดแสดง จะสะท้อนให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย แล้วเราจะได้เห็นไปพร้อมกันว่า งานวิจัยและนวัตกรรม จะเป็นพลังที่พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” ผอ.ARDA กล่าวเชิญชวน
สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัย ” ARDA AGRINEXT THAILAND 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด SMART – SUSTAINABLE – GLOBAL AGRICULTURE เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของการจัดตั้งสำนักงานฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของ ARDA โดยร่วมกับงาน “TOYOTA FARM EXPO 2025” ซึ่งเป็นมหกรรมเกษตรในร่มที่ยิ่งใหญ่แห่งปี รวมทุกเทคโนโลยีล้ำสมัย เครื่องจักรอัจฉริยะ และนวัตกรรมเพื่ออนาคตเกษตรไทย
ผู้สนใจเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://app.register.farmexpo.co.th