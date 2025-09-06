ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือนสาธารณภัย เปิดจังหวัด ระวังฟ้าคะนอง-น้ำท่วมฉับพลัน 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือนสาธารณภัย เปิดจังหวัด ระวังฝนตก- น้ำท่วมฉับพลัน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ขอนำเรียนการแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2568 เวลา 08.00 น.
🔵 น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น บริเวณ จ.เชียงราย
🔵 น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง บริเวณ จ.เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
🔵 น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ
และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง บริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
🟢 ฝนฟ้าคะนอง บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี หนองคาย อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่