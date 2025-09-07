ทอ.แจงพบรอยร้าวโครงสร้างอากาศยาน F-16 ยันไม่กระทบต่อปฏิบัติการบิน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 หลังจากการปฏิบัติการบินตรวจเป้าภาคอากาศ ได้มีการตรวจสอบตามวงรอบพบรอยร้าวที่บริเวณ Lower Bulkhead ของ Main Landing Gear Tension Strut Lug ของชุดฐานล้อด้านขวา รอยร้าวดังกล่าวตรวจพบจากการบำรุงรักษาตามขั้นตอนปกติ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายเนื้อวัสดุ (Non Destructive Inspection: NDI) ตามมาตรฐานสากล และได้รับการยืนยันผลจากผู้แทนบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน Lockheed Martin สหรัฐอเมริกา
โดยบริษัท Lockheed Martin ได้มีรายงาน Field Service Report ระบุว่า ไม่สามารถอนุมัติให้ทางการบิน One Time Flight ได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดมาตรการที่กองทัพอากาศดำเนินการ
1.ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการเคลื่อนย้ายอากาศยานจากฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภากลับมายังหน่วยซ่อมบำรุงหลัก กองบิน จ.นครสวรรค์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2.การเคลื่อนย้ายอากาศยานโดยเครื่องบิน C-130H ได้ดำเนินการถอดชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบิน F-16 ให้มีขนาด เหมาะสมต่อการลำเลียง และจัดส่งเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานอากาศยาน
3.การซ่อมบำรุงจะใช้ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศร่วมกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (Thai Aviation Industries Co., Ltd.: TAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติการซ่อมภายใต้มาตรฐานสากลและการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด
4.กองทัพอากาศยืนยันว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และสะท้อนถึงความเข้มงวดโปร่งใส ในกระบวนการบำรุงรักษาทุกขั้นตอน
กองทัพอากาศขอย้ำว่า การตรวจพบครั้งนี้เป็นผลจากการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน และการมีขีดความสามารถด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงของกำลังพลกองทัพอากาศเอง รวมถึงการร่วมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักบิน กำลังพล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อศักยภาพของกองทัพอากาศไทย