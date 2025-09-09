ทบ. โต้เขมร บิดเบือนข้อเท็จจริง ยันไทย ไม่มีการโจมตีพื้นที่ปราสาทพระวิหาร เหมือนที่เขมรโจมตีปราสาทตาเมือนธมเสียหาย และใช้ปราสาทตาควายเป็นที่ตั้งทางทหาร
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้กล่าวอ้างผ่านสื่อต่างประเทศ ว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนในการปฏิบัติการทางทหาร จนส่งผลให้ปราสาทพระวิหารได้รับความเสียหาย ในช่วงการสู้รบที่ผ่านมา ว่า
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งการปฏิบัติของกำลังทหารไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการตอบโต้เฉพาะต่อกำลังทหารฝ่ายกัมพูชา มิได้มุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือน หรือสถานที่ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารไม่ได้อยู่ในแนวทิศทางการใช้อาวุธของฝ่ายไทย จึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะได้รับผลกระทบตามที่กัมพูชาได้กล่าวอ้าง ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การปฏิบัติการทางทหารของไทยเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเอง ตามกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 เพื่อป้องกันพื้นที่และเผชิญกับกำลังทหารกัมพูชาที่เข้ามาคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
หลังจากที่ฝ่ายทหารกัมพูชาเปิดฉากยิง เมื่อ 24 ก.ค. 68 และใช้การโจมตีโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อภาคพลเรือนและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ดังที่ได้ปรากฏภาพความเสียหายต่างๆ ในพื้นที่โรงพยาบาล, โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ และบ้านเรือนประชาชน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ จากการที่กองทัพบกได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานความเสียหายในบริเวณปราสาทตาเมือนธม ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ พบว่าผนังและกำแพงของปราสาท ได้รับความเสียหายจากกระสุนปืน รวมทั้งพบลูกระเบิดที่รอการเก็บกู้
และในส่วนของพื้นที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ยังได้ปรากฏหลักฐานจากภาพถ่ายและวิดีโอ ว่าพบทหารกัมพูชาเข้าไปตั้งฐานที่มั่นเพื่อใช้ปฏิบัติการทางทหารในบริเวณปราสาทด้วย ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ ถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งการโจมตีต่อโบราณสถานที่สำคัญ และการปรับปรุงฐานที่มั่นทางทหารหลังข้อตกลงหยุดยิง
สำหรับรายละเอียดทั้งหมดนี้ เป็นหลักฐานชี้ชัดว่ากัมพูชายังคงพยายามนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนผ่านสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ไม่ตรงกับการกระทำหรือหลักฐานที่ปรากฏ ทั้งยังกล่าวอ้างสร้างผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยกองทัพบกขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหาร และขอเรียกร้องให้กัมพูชาเสนอข้อมูลและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างสันติวิธี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บิ๊กเต่า พร้อมปราบ เทพเจ้า ผู้วิเศษ เตือนระวังเจออุกกาบาต เร่งเก็บข้อมูลหมอดู ทั่วประเทศ
- ถั่วแระ ส่งเอกสารการเงินให้ ตร. บิ๊กเต่า ยันใช้เป็นหลักฐานได้ แฉมีบางคนนั่งทับสิทธิที่ดิน-ทรัพย์สินวัด ขู่เดี๋ยวเจอคดีเพิ่ม
- ฤกษ์มงคล รองจ๋อ ยกเสาเอกที่ทำการสืบนครบาล4 แห่งใหม่
- บอร์ดสปส. เคาะเพิ่มสิทธิทำฟัน ผ่าฟันคุด-รากฟัน รพ.รัฐ ห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่ม