กสศ. เปิดโครงการ “AFAST Smart School” ผนึกภาคีการศึกษา ยกระดับบทบาทครู สู่ผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดตัวโครงการ “AFAST Smart School พลิกโฉมการสอน สู่ห้องเรียนอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่าง SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และ กสศ. ซึ่ง กสศ.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการนี้เพราะเชื่อมั่นว่า ด้วยองค์ความรู้ เครื่องมือ และประสบการณ์จากการทำงานในรูปแบบ Whole School Approach ที่ กสศ. ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนจำนวนมากทั่วประเทศ จะสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมา กสศ. ให้การสนับสนุนโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 400–500 คน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน อีกมากกว่า 10,000 แห่ง โดย กสศ. มีบทบาทในการทำงานกับประมาณร้อยละ 10 ของโรงเรียนในแต่ละกลุ่มขนาด การเข้าร่วมในโครงการ AFAST Smart School จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ เข้าถึงเครื่องมือและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
“AFAST Smart School จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ “พลิกโฉมการสอนสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต” ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำได้จริง พร้อมบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงโลกแห่งการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้เรียน ควบคู่กับการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบสนับสนุนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้สำหรับครู สิ่งสำคัญที่องค์กรพันธมิตรทุกแห่งเห็นตรงกันคือ หากเราสามารถทำงานกับครูและพัฒนาครูให้เป็น ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ ได้ โรงเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และเมื่อนั้น ลูกศิษย์จะเปลี่ยน สุดท้ายระบบการศึกษาโดยรวมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ” ดร.อุดม กล่าว
ดร.อุดม กล่าวต่อว่า ในการดำเนินโครงการ AFAST Smart School ครั้งนี้ กสศ. จะทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมประสาน เพื่อขยายผลหลักสูตรและกระบวนการของโครงการเข้าสู่กลุ่มโรงเรียนภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งผลักดันให้หลักสูตรสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีของ กสศ. ที่มุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่
1. การสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้
2. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
3. การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาเป็น ‘หุ้นส่วนการศึกษา’ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านภาพของความร่วมมือในโครงการ AFAST Smart School
