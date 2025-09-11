เสนาธิการทหาร จี้กัมพูชาแสดงความจริงใจ ชี้ถ้าไม่ถอนกำลัง ไม่ต้องพูดเรื่องปิดด่าน

เสธ.ทหาร จี้กัมพูชาแสดงความจริงใจก่อน ถ้าไม่ถอนกำลังกลับ ก็ไม่ต้องพูดเรื่องเปิดด่าน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 1.21 นาที
โดยพลเอก มนัส จันดี เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย นั่งสนทนากับนายทหารที่ร่วมคณะ และ รองผบ.กกล.สุรนารี และ ผบ.หน่วย บนยอดภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสที่มาตรวจการสร้างถนนและติดตั้งกล้องวงจรปิด
พลเอกมนัส กล่าวว่า เขมรเป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์มาก่อน ขอย้ำว่าไทยไม่เคยรุกราน หากเขมรต้องการแสดงความจริงใจ ต้องถอนกำลังกลับ ควรยืนอยู่บนกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันได้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ถ้าเขมรไม่ถอนกำลังกลับ ก็ไม่ควรพูดเรื่อง เปิดด่าน ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่แสดงความจริงใจต่อกัน
โดยคลิปดังกล่าวเป็นภารกิจของพลเอก มนัส จันดี นำคณะ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตพื้นที่กองกำลังสุรนารี เมื่อ 10 กันยายน 2568 เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย รวมถึงตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ พลเอก มนัส จันดี เสนาธิการทหาร และคณะได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางสนับสนุนการปฏิบัติ ตลอดจนการสนับสนุนติดตั้งกล้อง CCTV จากกรมการสื่อสารทหาร ณ บริเวณฐานทหารไทยบนภูมะเขือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง และปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารี
จากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์การเก็บกู้วัตถุระเบิดจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร รวมทั้งตรวจการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อสนับสนุนกำลังพลแนวหน้า โดยการจัดให้มีระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า และประปา จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย ขณะเดียวกัน การเก็บกู้วัตถุระเบิดยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในการลาดตระเวนพื้นที่ให้กับกำลังพลอีกด้วย