บิ๊กเต่า เข้าแจงกมธ.ตำรวจ ลั่นสิ่งที่เรียกร้อง ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ปมโยกย้ายตร.ไม่เป็นธรรม

บิ๊กเต่า เข้าแจง กมธ.ตำรวจ ลั่น สิ่งที่เรียกร้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว แม้จะเป็นแค่ 2 ตำแหน่งก็ตาม ชี้ อยากให้ สตช.ใช้พ.ร.บ.ตำรวจ สร้างความเป็นธรรมให้กับข้าราชการทุกคน
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 11 กันยายน ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) กล่าวถึงการมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กรณีที่เรียกร้อง เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมว่า
ต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ในการพิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถ ให้กับข้าราชการตำรวจทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ และไม่ต้องการให้ตัดสิทธิในการพิจารณา จึงอยากให้พิจารณาตั้งแต่ชั้นระดับพลเอกจนถึงสารวัตร ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อถามว่า กระบวนการแต่งตั้งได้ผ่านไปแล้ว จะยับยั้งได้อย่างไร พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวว่า ตนไม่ได้ต้องการยับยั้งแต่ต้องการแค่ให้สตช. นำพรบตำรวจแห่งชาติฉบับนี้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนข้าราชการ ในการสร้างขวัญและกำลังใจและในการทำงาน แต่สิ่งที่เราได้ร้องไป ก็มีการเปลี่ยนเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมา คือ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และ พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ซึ่งตรงนี้พอใจ
ดังนั้น จึงไม่ติดใจเรื่อง การแต่งตั้งแล้ว เพราะเราถือว่าเวลาเราเรียกร้อง เราอยากสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นกับสตช.มากกว่า ที่ผ่านมาจนเคยเรียกร้องให้ผู้กำกับเบิ้ม ที่ยิงตัวตายที่จะถูกดำเนินคดี มาตรา 157 ในขณะที่การทำหน้าก็ทำอย่างเต็มที่ จึงต้องออกมาเรียกร้อง และอยากให้สตช.ให้ความสำคัญกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ และเอากลับมาใช้อย่างเป็นธรรมและจริงจัง นี่คือสิ่งที่ตนต้องการ
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ยังกล่าวต่อว่า วันนี้ทราบว่าพลตํารวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการตำรวจด้วย ตนก็เห็นอยู่ด้วยเพื่อที่จะพูดคุยทำความเข้าใจ อย่างน้อยตนก็เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนมาก ที่อยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานอย่างถูกต้องชอบธรรม
