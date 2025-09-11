อนุทิน ร่วมงานศพ ร.ต.โชติ จูตระกูล น้าของเศรษฐา ศุภชัย เจียรวนนท์-มาดามแป้ง ร่วมอาลัย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 10 กันยายน ที่ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง กทม. มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.โชติ จูตระกูล อดีตกรรมการธนาคารกสิกรไทย และผู้บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บิดาของคุณอภิรักษ์ และคุณอภิชาติ จูตระกูล รวมถึงเป็นน้าของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยภายในงานมีแขกสำคัญมาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.โชติ จูตระกูล มีขึ้นถึงวันเสาร์ที่ 13 ก.ย.68 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ที่ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง กทม.
จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ย.68 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สวดมาติกา-บังสุกุลและถวายภัตตาหารเพล โดยเวลา 16.00 น. มีพิธีฌาปนกิจ ณ เมรุหลัง (ศาลาดำรงชัยธรรม)